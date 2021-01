No estamos a favor de nuevas restricciones, queremos soluciones

Valencia, 19 de enero de 2021. El Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana defiende que se tomen todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia, pero la Comunidad Valenciana debe protegerse y evitar también la ruina económica.

El Pte. y Portavoz adjunto del GP VOX, José María Llanos, ha declarado esta mañana respecto al toque de queda que “Las medidas que se adopten tienen que respetar la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos, pero no pueden atentar contra el desarrollo de nuestra economía. En VOX venimos diciendo, desde el primer confinamiento en marzo, que no se puede confinar a los ciudadanos para que no puedan realizar su actividad económica. La salud es importante, pero no podemos llevar a los ciudadanos a la ruina económica”.

José María llanos ha criticado la incongruencia de que por un lado se está diciendo que los colegios, las universidades y el transporte público estén abiertos y funcionando, y por otro lado, los ciudadanos tienen que asumir nuevas restricciones, meterse en casa y no pueden salir ni siquiera a trabajar, a llevar dinero a sus familias. No es admisible que haya trabajos que se consideren esenciales como el de los políticos y periodistas y otros como un comercio o la restauración no se consideren esenciales.

Llanos ha insistido que “Creemos que es necesario que se apliquen las medidas sanitarias, con rigurosidad, con el apoyo y colaboración de verdaderos expertos. Hasta ahora no nos han dado las razones de por qué, ni nos han dado soluciones a esta situación, sino simplemente meternos en casa, pero esto no debe hacer que nuestra economía se detenga. El Gobierno ha pasado la pelota a las comunidades autónomas porque no se atreve a ser denunciado en los tribunales más de lo que ya está por esta restricción de libertades fundamentales y desde luego no estamos a favor de nuevas restricciones. Estamos a favor de soluciones. Si hay que vacunar, que se pongan todos los medios para que la vacunación sea rápida para todos aquellos que desean voluntariamente recibirla y que están en situación de riesgo”.

El Pte. y Portavoz Adjunto ha recordado también que ahora se están aplicando medidas que VOX lleva diez meses pidiendo. “Que se habilitaran polideportivos y que se contara con la sanidad privada, que hasta ahora se habían empecinado en no contar con ella”.