· El presidente de la institución, en el acto celebrado en el paraninfo de la UJI para celebrar el Día de la Provincia, ha destacado el “esfuerzo” de todos los ciudadanos y las ciudadanas por ser la región de Europa con menor índice de contagios

· José Martí ha pedido “disculpas” por si las medidas adoptadas por las instituciones “no han llegado a todos”, pero ha dejado patente que “continuaremos trabajando por que la acción de la Diputación, con la colaboración de la Generalitat y del Gobierno de España, alcance a todos los municipios y llegue a toda su gente”

Castelló, 16 de mayo de 2021. Gratitud inmensa a todo el colectivo vinculado a la sanidad, que ha sido sin duda un ejemplo en este largo año de pandemia que está viviendo la actual generación. Son algunas de las reflexiones que ha expuesto hoy el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, en la sexta edición del Día de la Provincia, acto celebrado este mediodía en el Paraninfo de la Universitat Jaume I y que ha servido para otorgar la Alta Distinción de este año a los sanitarios, “que habéis dado lo mejor para salvar vidas y para lograr algo tan enorme como humanizar la sanidad pública, pues vosotros y vosotras habéis cogido de la mano las enfermas y los enfermos del Covid-19 cuando ningún familiar o amigo podía ir a verles”, ha destacado en su discurso José Martí.

El presidente de la Diputación, en el discurso que ha cerrado el acto institucional, ha querido poner en valor además el proceso de vacunación que se desarrolla en la actualidad, “pues la vacuna es nuestra esperanza y nuestro futuro, y queremos agradecer vuestra colaboración con el proceso de inmunización de la población, del que dependen nuestra salud y nuestra economía”.

“Som de Castelló’ y de Castellón, y vosotras y vosotros representáis lo mejor”, ha continuado Martí, destacando que la Alta Distinción “es sin duda el reflejo de la gratitud del pueblo de la provincia de Castellón hacia todos los sanitarios.

José Martí, en su intervención, ha incidido en que los y las castellonenses “no nos hemos dejado llevar por la resignación”, insistiendo en que “hemos estado a la altura: sanitarios, emprendedores, artistas, deportistas, comerciantes, profesionales y obreros de todo tipos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, gente de la calle. Un diez para todos ellos, por el esfuerzo, por la solidaridad, por la responsabilidad. Y gracias a todos y todas hemos conseguido estos últimos meses ser la región de Europa con el nivel más bajo de contagio”.

Pese a todo, José Martí no ha dudado en “pedir también disculpas si nuestro esfuerzo y nuestras ayudas no han llegado a todos”. El sentido último de las administraciones públicas, tal y como ha resaltado en su discurso, ha sido, con humildad pero con determinación, estar junto a la gente, la salud y la economía”, aunque ha aseverado que “somos conscientes de que los perjudicados son muchos y de muchos sectores y no siempre la acción pública ha penetrado en todos los lugares”. En cualquier caso, ha subrayado que “continuaremos trabajando por que la acción de la Diputación, con la colaboración de la Generalitat y del Gobierno de España, alcance a todos los municipios y llegue a toda su gente, y por supuesto siempre de la mano de los ayuntamientos”.

El presidente de la Diputación ha subrayado también los valores de los cuatro méritos entregados hoy al margen de la Alta Distinción: el de las Artes a Manuel Vicent, “el mejor escritor vivo en la lengua de Cervantes, que cada domingo en su columna, a la vez que nos sacude y nos remueve en el más profundo, nos reconcilia con la vida y sus placeres”. El de Innovación al Instituto de Tecnología Cerámica, “un referente en la transferencia del conocimiento y fundamental para seguir avanzando en la investigación de unos de los productos clave de nuestra economía”. El de Deportes al Playas de Castellón, “reconocido por la propia federación española como el mejor Club de Atletismo español de la historia”. Y el de Solidaridad al Banco de Alimentos y a FoodRation4All, “que reconoce a un grupo de voluntarios que desde hace muchos años han distribuido alimentos para los más vulnerables y que hoy colaboran para que la innovación y la digitalización se incorporen al mundo de la solidaridad”.

La entrega de premios ha sido conducida por la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, quien en su intervención ha querido recordar “a las vecinas y vecinos que han fallecido a causa de la COVID-19, dejando a sus familias y amistades en un vacío difícil de llenar”. Sanz ha dejado patente que “somos una provincia llena de riqueza, de gente trabajadora, con coraje y fuerza para seguir adelante y, tras señalar que “hemos vivido un año difícil”, se ha mostrado convencida de que “más pronto que tarde, y gracias al granito de arena que todos estamos poniendo, saldremos adelante”.

Alta Distinción

La médica Gloria Rabanaque, en nombre del colectivo sanitario, ha reconocido en su discurso que “hemos tenido que convivir y funcionar con el miedo al contagio propio y de nuestras familias y hemos visto como han enfermado compañeros y cómo nos han dejado para siempre otros.

Pese a estar “bajo este cielo de incertidumbres, sobrecarga, cansancio y miedos”, asegura que “hemos aprendido y madurado mucho. Somos más fuertes. Las cosas no son ahora como al principio y la pandemia nos ha permitido conocer a compañeros, trabajar con complicidad codo con codo, con complementariedad y cooperación entre centros y hospitales”.

Junto a Rabanaque han recogido la Alta Distinción en representación de los sanitarios Arantxa Guerendiaga, Ana Teresa Palma, Soraya Barriga, Ferran Barrachina, que han recibido una gran ovación por parte de los asistentes.

Mérito a la Innovación

El presidente del Instituto de Tecnología Cerámica, Joaquín Font de Mora, se ha mostrado “orgullosos y agradecido por un galardón que reconoce los más de 50 años de trayectoria del ITC, mientras que la rectora de la UJI, Eva Alcón, ha señalado que “este es un reconocimiento a la innovación y, precisamente, la innovación ha sido y es lo que representa el Instituto de Tecnología Cerámica desde su nacimiento hace más de 50 años”.

Mérito a la Solidaridad

Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos, ha resaltado que “con la ayuda de todos esperamos poder seguir realizando nuestro cometido, que es ayudar a las máximas familias y personas posibles que se encuentren en una situación de necesidad”. Kilian Zaragozá, CEO de FoodRation4All,ha comentado por su parte que “Castellón ha sido, es y será el lugar donde se gestó y comenzó la adaptación hacia un paradigma social tecnológico y renovado”, añadiendo que “entre todos vamos a llevar a la provincia por bandera, allá donde vayamos , y estamos orgullosos de ser y hacer crecer a Castellón”.

Mérito a las Artes

Manuel Vicent, en su discurso de agradecimiento, ha recalcado que conoce bien la provincia de Castelló, “cada una de sus comarcas; he batido a fondo sus valles, sus planas, sus montañas. Todo su historia y su geografía forman un bagaje literario que he llevado siempre en la mochila”.

Mérito al Deporte

Antonio Escrig, presidente del Playas de Castellón, ha querido dedicar por su parte este galardón a todos y todas las atletas, entrenadores, directivos y demás componentes que forman o han formado parte de nuestro club, porque ellos son verdaderamente nuestros protagonistas”.

El acto, que ha estado amenizado musicalmente por el Conservatorio Superior de Música de Castellón, ha contado con la presencia de todos los representantes de la corporación provincial, además de otros representantes como el conseller de Hacienda, Vicent Soler; la vicepresidenta de Les Corts, María José Salvador; la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco; el expresidente de la Diputación Javier Moliner; la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten; la delegada territorial de Presidencia, Eva Redondo; la rectora de la UJI, Eva Alcón, así como diputados, senadores, alcaldes y alcaldesas de las ocho comarcas castellonenses y representantes de la sociedad civil de la provincia.