FORMULA TV | En ‘Cantora: Herencia envenenada’, Kiko Rivera ha dado la puntilla definitiva a su madre, Isabel Pantoja. Tras semanas de desavenencias e intercambio de reproches entre ambos a través de revistas y platós de televisión, el ‘pequeño del alma’ de la tonadillera ha revelado qué presuntos fraudes ha cometido su madre en relación a la herencia de Paquirri y ha vuelto a atacarla sin piedad, llegando a afirmar que no la considera buena persona.

Kiko ha comenzado explicando que ha acudido al especial organizado por Telecinco para descubrir la realidad sobre lo que pasó con su herencia 36 años después de la muerte de su padre, aunque él ya ha investigado por su cuenta con sus abogados. ‘Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo’, ha comenzado diciendo.

El origen de las sospechas

El hijo de Pantoja no quería revelar en un primer momento cuándo empezó a desconfiar de la palabra de su madre, a la que había creído durante toda su vida ciegamente hasta el punto de considerar que tenía complejo de Edipo: ‘Creo que he estado enamorado de ella’. Pero Rivera sí que ha autorizado a Jorge Javier Vázquez a contar qué pasó: el 2 de agosto, día del cumpleaños de la cantante, Kiko descubrió en la habitación de su padre, que siempre permanecía cerrada, que allí estaban todos los objetos personales de Paquirri.

Isabel Pantoja siempre se había negado a darle esos enseres a los hijos mayores del que fuera su marido, Fran y Cayetano, e incluso llegó a denunciar un robo en Cantora justo el día después de que un juez sentenciase que la cantante debía darle estos objetos a los hijos de Carmina Ordóñez. La abogada presente en plató ha explicado que Pantoja habría cometido, por tanto, dos delitos: obstrucción de la justicia y denuncia falsa. Kiko, por su parte, se ha mostrado destrozado y ha explicado que en ese momento empatizó con sus hermanos, sintió ‘su dolor’, y les llamó para contarles la verdad.

‘No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre, desde donde esté, tampoco’, ha afirmado el DJ destrozado, que sigue sin encontrar ‘una explicación, una razón lógica’ a lo que ha hecho la tonadillera: ‘Lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos’.

Los presuntos fraudes salen a la luz

Ese descubrimiento hizo que Kiko comenzase a investigar qué había pasado con la herencia de su padre y ha llegado a recopilar una carpeta entera de documentos en los que quedaría demostrado que su madre le habría estafado. Pantoja habría pedido hasta tres créditos poniendo como aval a Cantora, propiedad de Kiko, hipotecando así a su hijo desde que este tenía dos años y desoye

Para Kiko, la actitud de su madre ha sido ‘moralmente reprobable’ porque ‘ha antepuesto el dinero a sus hijos’. Aunque ha reconocido que no quiere verse en esa situación, demandará a su madre si es la única manera de solucionar el conflicto legal, porque su relación personal ya está rota: ‘Me da igual que mi madre me perdone o no, en quien pienso es en mi padre, en que su voluntad no se ha cumplido’.

No hay marcha atrás

‘Si después de esto mi madre no me llama es que no tiene corazón y tenía razón mi hermano Francisco’, ha dicho tajante el DJ, que ‘echa de menos’ a Pantoja pero que no se ‘siente con fuerzas’ para ser él quien de el primer paso. ‘Mi madre ha hecho toda su vida conmigo un paripé, según estos papeles mi madre no me quiere, si esto es a lo que ella llama querer no quiero que me quiera’, ha sentenciado.