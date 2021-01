El culebrón en el que se ha convertido la vida de Kiko Rivera e isabel Pantoja ha vivido este domingo un nuevo capítulo y, como no podía ser de otra manera, también ha tenido como escenario los platós de Mediaset. El hijo de la artista fue el gran protagonista de la noche en la cadena italiana, que optó por un especial ‘Deluxe‘ para que hiciese un importante anuncio sobre toda la polémica del ‘caso Cantora’ y los supuestos poderes a su nombre que han tenido tanto Isabel Pantoja como su tío Agustín.

¡MUY FUERTE! Kiko Rivera da un ULTIMÁTUM a su madre: "Te doy 24 horas para ponerte en contacto conmigo, por favor. Si no es así, voy a tomar medidas"#kikovuelve — Deluxe Sabado (@DeluxeSabado) January 24, 2021

Kiko Rivera, muy convencido de su discurso

El DJ se mostró muy apenado por esta situación aunque volvió a ser muy contundente en su discurso, reconociendo ya desde el comienzo de su entrevista que no se arrepiente de nada de lo que ha sucedido en estos últimos meses: “No me arrepiento de nada de lo que he dicho, quizá de algunas cosas que han salido y que no tienen nada que ver con lo que yo estoy reclamando y que me han dolido”, reconoció.

Algo más duro fue al dejar una de las frases de la noche, cuando dijo que “no quiero que se solucione. Quiero que me dé una explicación y ya después que se solucione”. Si fuera ella a día de hoy yo llamaría a mis hijos. Si que es verdad que ha llamado un par de días para hablar con sus nietas. No es la manera, no voy a negar que hable con sus nietas pero no era la manera.

Para los colaboradores de Mediaset presentes en el ‘Deluxe‘ durante este domingo, sin duda una de las revelaciones más curiosas y sorprendentes que hizo Kiko Rivera fue la de los fanáticos que acudían a Cantora, muchos de ellos amigos de la artista: “En más de una ocasión, he tenido que escribir mensajes a personas que mi madre ha tenido en casa y he tenido que pedir disculpas. Sí que he visto a fanáticas de mi madre que iban allí porque eran amigas y las ponía a trabajar”.

Ultimátum de 24 horas a su madre

Sin embargo, Kiko Rivera no acudió este domingo al ‘Deluxe’ para continuar pronunciándose sobre lo que se lleva sabiendo desde hace varias semanas, sino para hacer un importante anuncio que no tardó en llegar: “El miércoles pasado fui a firmar para revocar los poderes que le di a mi tío Agustín y a mi madre. Podían hacer lo que les diese la gana. Hoy que estoy aquí sentado, para todos los que me estén viendo, me comentan mis abogados que la mayoría de sus problemas deben estar prescritos. Tienes 24 horas, desde este momento, para ponerte en contacto conmigo y si no es así, voy a tener que tomar las medidas de pedirles y rendirles cuentas de todo lo que hayan hecho con esos poderes a mi nombre”.

Sobre este anuncio, el DJ también se mostró sorprendido al hablar del patrimonio de su madre: “Si han pedido 1,2 millones me van a tener que decir dónde está ese dinero. No sé la cantidad exacta. Personalmente, con todo el dinero que ha ganado, sin vicios, sin salir, no le ha dado tiempo a gastar todo el dineral que ha gastado, y dentro de eso también se ha gastado el mío. No sé si tiene dinero fuera, lo único que sé es que algo debe de tener esa mujer”.