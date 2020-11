El Premio Manuel Villarreal al Mejor Corto Provincial es para la obra de animación ‘Ivet y Michuco’, un género en alza que copa también el Premio del Público, directo para la francesa ‘Migrants’

Néstor Ruiz se alza con las esposas a Mejor Dirección por ‘One 2 One’; Abdelatif Hwidar (‘Dos Mundos’) se corona como mejor actor y ‘Els que callen’ suma a su preselección al Goya el premio al Millor Curt en Valencià





Vila-real, 27/11/2020.- El palmarés de la 23ª edición del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real Cineculpable ya está completo. El certamen ha anunciado este viernes los 7 cortometrajes ‘culpables’ que se llevan a casa las emblemáticas esposas símbolo de la cita cinematográfica, que clausura así una edición atípica marcada por la resistencia cultural y el deseo de mantener vivo el cine –y llenos los patios de butacas- a pesar de todo. Un reto que ha contado este año con un soporte femenino por partida doble: el de la ‘Culpable 2020’, la actriz Yassmine Othman como madrina, y el de la ilustradora castellonense Balma Peris, autora del cartel.

Julieteta, la comedia que firman Alejandro De Vega y Álvaro Moriano, ha hecho doblete en este 2020 tras alzarse con el premio al Mejor Cortometraje y Mejor Interpretación Femenina para Helena Lanza. Ella, la mejor actriz de este Cineculpable 2020, da vida a otra actriz ‘en construcción’, Julia, cuya carrera se ve torpedeada por sus propios miedos, sus complejos y su familia, a quienes planta cara con una rocambolesca y shakesperiana puesta en escena.

El público, que ha respaldado las cuatro sesiones de proyecciones presenciales en el Auditori de Vila-real, ha avalado con su voto telemático vía código QR a Migrants. Un drama sobre migraciones, en formato animación, que sella el equipo francés integrado por Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte y Zoé Devise y que protagonizan dos osos polares obligados al exilio debido a los efectos del cambio climático.

Néstor Ruiz es ya el director más ‘culpable’. One 2 One, su propuesta en formato thriller, le ha hecho merecedor de las esposas a Mejor Dirección. One 2 One gira en torno a Flavio León: un reputado cineasta aclamado internacionalmente que, con motivo del estreno de su última película, Luz y Oscuridad, y la inminente celebración de los Premios del Cine Europeo, accede a una entrevista One2one donde su entrevistadora, Andrea, repasará su carrera, su vida e intentará conocer al Flavio más personal. Con sus luces y sus sombras.

La animación se abre paso de nuevo en el palmarés del festival y proyecta a Ivet y Michuco, de Ignacio Meneu, a lo más alto del podio de Cineculpable como Mejor Cortometraje Provincial galardonado con el Premio Manuel Villarreal. La obra narra la historia de una niña de 6 años soñadora y con una imaginación desbordante muy unida a su gato de peluche.

La Mejor Interpretación Masculina es para Abdelatif Hwidar por Dos Mundos, un drama de temática adolescente y racismo dirigido por Iván Fernández De Córdoba que suma a su reparto al villarrealense Sergio Caballero.

El palmarés 2020 lo cierra Els que callen (Millor Curt en Valencià). Bajo la dirección de Albert Folk, estos 18 minutos de suspense concentrado que le han valido ya una preselección a los Goya 2021 al Mejor Cortometraje Documental, aborda la historia de una abogada con una vida personal complicada que recibe el encargo de defender a uno de los acusados del llamado ‘Crimen del cajero’, en el que tres jóvenes quemaron a una mujer sin techo.

PALMARÉS CINECULPABLE 2020:

>Premio Mejor Cortometraje Sección Oficial (3.000 €)

‘Julieteta’ de Alejandro De Vega y Álvaro Moriano

>Premio ‘Manuel Villarreal’ al Mejor Corto Provincial (1.500 €)

‘Ivet y Michuco’ de Ignacio Meneu

>Mejor Dirección (600 €)

Néstor Ruiz por ‘One 2 One’

>Mejor Interpretación Masculina (600 €)

Abdelatif Hwidar por ‘Dos Mundos’

>Mejor Interpretación Femenina (600 €)

Helena Lanza por ‘Julieteta’

>Premio del Público (900 €)

‘Migrants’, de Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte y Zoé Devise.

>Millor Curt en Valencià (600 €)

‘Els que callen’, de Albert Folk