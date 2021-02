Elisa Valía informa de que los 13 municipios que conforman la Comunidad de Usuarios pasarán de pagar 450.367euros a 180.168,34 euros

La Comunidad de Usuarios de Vertidos del Carraixet se ha reunido esta semana en asamblea ordinaria para dar cuenta del importe que deberán abonar cada uno de los municipios que componen la Comunidad por el canon de vertidos de 2015, después de que el Tribunal Económico Administrativo (TEA) le diese la razón a la Comunidad, según ha informado la presidenta del organismo y concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía.

La Confederación Hidrográfica del Júcar liquidó el canon de vertidos del año 2015 al conjunto de municipios de la Comunidad por un importe de 450.367 euros. “Esta liquidación consideraba los vertidos de naturaleza industrial, en lugar de considerarlos de naturaleza urbana. Además, no consideraba que el 30% aproximadamente de las aguas depuradas son reutilizadas, por lo que no se puede cobrar por el vertido de unas aguas que no se vierten”, ha explicado Elisa Valía.

Así, tras esta sentencia que reconoce el carácter urbano y no industrial de las aguas, los 13 municipios que conforman la Comunidad de Usuarios (Alboraia, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Godella, Moncada, Rocarfort, Tavernes Blanques, Vinalesa, Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Almàssera, Heliana y València) pasarán de pagar 450.367euros a 180.168,34 euros.

En cualquier caso, Elisa Valía ha informado que la Comunidad de Usuarios de Vertidos del Carraixet ha recurrido el fallo porque la sentencia no reconoce el porcentaje de aguas que se destinan a la reutilización, fundamentalmente para usos agrícolas en l`Horta Nord y que, de aplicarse, permitiría reducir el canon a unos 120.000 euros aproximadamente.