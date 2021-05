– La vicepresidenta ha participado en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales

– Oltra ha explicado que el sistema de protección de la Generalitat tiene capacidad para acogerles “a través de la red ordinaria de atención y acogida”





La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que la Comunitat Valenciana acogerá finalmente a 25 niñas, niños y adolescentes procedentes de Ceuta, tras la reunión telemática que ha mantenido el Consejo Territorial de Servicios Sociales para abordar la distribución de las 200 plazas de acogida para menores no acompañados de la ciudad autónoma.



Al finalizar el encuentro la vicepresidenta ha explicado que además de los 13 niños, niñas y adolescentes que inicialmente se habían distribuido para la Comunitat Valenciana, “hemos asumido también las 12 personas menores de edad que va a acoger La Rioja”, mientras preparan en esa comunidad las infraestructuras necesarias para ello puesto que en estos momentos no disponen de la capacidad necesaria en su red de acogimiento.



La vicepresidenta ha señalado que la Comunitat sí que tiene capacidad para acoger a esos 25 niños, niñas y adolescentes a través de la red ordinaria de atención y acogida “sin que sean necesarios recursos extraordinarios”, y ha incidido en la solidaridad del Consell con la ciudad autónoma de Ceuta, donde se está viviendo una situación “desbordada y dramática”, y con otras regiones “donde cada día llegan personas huyendo del horror”, como son Canarias, Andalucía o Melilla.



Se trata, según ha explicado la vicepresidenta, de niños, niñas y adolescentes no acompañados que ya se encontraban en centros de protección de Ceuta antes de la actual crisis de llegadas, por lo tanto “tienen el protocolo COVID-19 y se encuentran en una situación más integrada”. De esta manera, en los centros de Ceuta quedan plazas libres para acoger a las personas menores de edad que llegaron la semana pasada a la ciudad autónoma.



Respecto a los fondos extraordinarios que el Gobierno español ha establecido para los acogimientos, la vicepresidenta ha señalado que a la Comunitat Valenciana le corresponden 560.000 euros.



Además de las niñas, niños y adolescentes de Ceuta que llegarán en las próximas semanas, está previsto que en breve lleguen 18 personas menores de edad procedentes de Canarias que también ha acordado acoger la Generalitat.



Sistema de protección



En relación a la capacidad del sistema, la vicepresidenta ha destacado a las familias acogedoras como “parte fundamental del sistema de protección de la Generalitat”, y ha recordado que hay más niños, niñas y adolescentes en familias que en residencias y hogares.



En estos momentos, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuenta con más de 4.000 niños y niñas en el sistema de protección, de los cuales 1.500 están en acogimiento residencial.



Cabe destacar que desde 2015 la inversión en el sistema de acogimiento y protección de la Generalitat ha pasado de 19 a 85 millones de euros, lo que ha permitido, entre otras mejoras, la contratación de 409 profesionales más para los recursos que conforman la red.



Con este sistema, ha asegurado Oltra, vamos a “arrimar el hombro y dar respuesta a una cuestión no solo humanitaria sino también de solidaridad entre autonomías, porque así se construye un estado solidario”.