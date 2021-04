La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comenzará a vacunar la próxima semana a las personas de 79 años con la vacuna de la farmacéutica Pfizer. También se iniciará el proceso de vacunación con AstreZeneca de las personas nacidas en 1956 (65 años). Ambos colectivos han empezado a recibir ya por mensaje de texto (SMS) la citación para acudir a los puntos de vacunación.



La inmunización del grupo de personas nacidas en 1956 – 1957 se iniciará los días 6 y 7 de abril en el lugar y echa indicados en el SMS que recibirán las personas citadas. Por su parte, la vacunación del grupo de 79 años se iniciará después de que finalice la vacunación en primera dosis de las personas mayores de 80 años (un colectivo de 286.925 personas). Así, progresivamente se irá llamando a las personas de 79 años, 78 años, 77 años, etc.



Es muy importante destacar que, en el caso de ambos colectivos, no deben acudir al punto de vacunación si no tienen el SMS de citación.



Simultáneamente se continuará vacunando en segunda dosis de cualquiera de las tres vacunas a aquellos grupos que les corresponda.