Un total de 2.008.992 personas cuentan ya con una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. Al mismo tiempo, con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca;y la monodosis de Janssen) hay 1.048.494 personas. Por provincias, la distribución es la siguiente: 128.719 en Castellón, 385.417 en Alicante y 534.358 en Valencia.



Además, se han notificado 201 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 395.345 personas. Por provincias, se distribuyen del siguiente modo: 22 en Castellón (41.051 en total); 73 en Alicante (148.060 en total);y 106 en Valencia, (206.233 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 1.



Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 110 personas ingresadas: 20 en la provincia de Castellón, 5 pacientes en UCI; 30 en la provincia de Alicante, 6 de ellos en la UCI; y 60 en la provincia de Valencia, 17 de ellos en UCI.



Desde la última actualización, se han registrado 127 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 397.527 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.535 en Castellón, 148.401 en Alicante y 207.534 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57.



Además, no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus desde la última actualización, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.441: 805 en la provincia de Castellón, 2.840 en la de Alicante y 3.796 en la de Valencia.



De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.846 casos activos, lo que supone un 0,45% del total de positivo