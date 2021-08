– Los fondos europeos se destinarán a mejora la sanidad, la educación, las políticas de inclusión y de empleo así como a la transición energética, la sostenibilidad y la digitalización

– El director general de Coordinación de la Acción de Gobierno, Juan Ángel Poyatos, señala que el reto es tanto invertir estos fondos de manera ágil como conseguir cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea

– La Comunitat Valenciana suma ya 1.350 millones de euros procedentes del fondo Next Generation: 864 millones correspondientes al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y 483 millones del React





La Comunitat Valenciana ya tiene adjudicados para el ejercicio de 2021 más de 864 millones de euros procedentes del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, uno de los fondos que componen el Next Generation UE. Las distintas conferencias sectoriales que se han celebrado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas han definido las actuaciones que se financiarán con esos fondos y han establecido el reparto de estos fondos. En total, y a falta de que se celebren otras sectoriales, la Comunitat Valenciana ha recibido el 10% de los fondos ya adjudicados.



El director general de Coordinación de la Acción de Gobierno y responsable de la Oficina Valenciana para la Recuperación, Juan Ángel Poyatos, ha destacado la importancia de estos fondos porque “permitirán transformar la sociedad valenciana”. “Esto permitirá entre muchos otros objetivos digitalizar la educación, apostar por la nueva formación profesional, mejorar las habilidades de las personas desempleadas, mejorar la gestión de residuos, la adecuación energética de edificios públicos o la rehabilitación de barrios”, ha especificado Poyatos.



En total son 65 programas, incardinados con las directrices europeas de digitalización, transformación energética y resiliencia tanto del tejido productivo como de los servicios públicos fundamentales.



En materia medioambiental hay un total de seis programas ya definidos: apoyo a la recogida selectiva de residuos y la economía circular (44 millones de euros), la conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas y gestión forestal sostenibles (12 millones en las tres líneas), actuaciones en reservas de la biosfera (un millón de euros) y actuaciones en mejora del abastecimiento de agua en pequeños municipios (7 millones de euros).



El apoyo al sistema de servicios sociales y atención a la dependencia tiene una dotación de 72 millones de euros para los tres programas que lo conforman: dotación de equipamientos públicos e incorporación de nuevas tecnologías a los cuidados domiciliarios, la digitalización de los servicios sociales y proyectos piloto de mejora de la atención a la infancia y la adolescencia y la mejora integral de la accesibilidad a los servicios públicos. A estas líneas se une la digitalización de los servicios vinculados a la atención a mujeres víctimas de la violencia machista, dotado con 1,3 millones.



La transición energética, uno de los programas fundamentales, cuenta con siete líneas de actuación: ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos (42 millones de euros), iniciativas de desarrollo sostenible en municipios de menos de 5.000 habitantes (8 millones de euros), el fomento de las instalaciones de autoconsumo energético tanto en empresas como en hogares (56 millones de euros), la introducción de las térmicas renovables en la industria (4,7 millones de euros) y en el sector servicios (4,5 millones), el fomento del biogás en los procesos productivos (4,7 millones) y el despliegue del almacenamiento energético en edificios públicos, de servicios e industriales (11 millones de euros).



Un total de 13 líneas de actuación conforman el refuerzo del sistema educativo. Un primer bloque concentra el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, con cuatro frentes a los que se destinan un total de 105,5 millones de euros, que incluyen la compra de dispositivos portátiles, la instalación y mantenimiento de aulas digitales y la capacitación del personal.



El segundo bloque educativo está destinado a impulsar la Formación Profesional, con 31,2 millones de euros que se concentran en seis líneas que incluyen desde la redimensión de la oferta de FP, la conversión de aulas en espacios de tecnología avanzada, la creación de aulas de emprendimiento en los centros públicos de FP, o el reconocimiento de las competencias básicas profesionales adquiridas a través de la experiencia.



Impulso a la Formación Profesional



Finalmente, el tercer bloque educativo se centra en la modernización y digitalización del sistema educativo, con tres líneas a las que se destinan 31,5 millones de euros, e implicarán el impulso en la escolarización del primer ciclo de educación infantil, el programa de refuerzo de los centros de especial complejidad educativa y la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado especialmente vulnerable.

En la sectorial de justicia se ha aprobado una línea para la adquisición de licencias y equipos para fomentar el teletrabajo para los funcionarios de esta área y que está dotado con 2,4 millones de euros.



Por lo que respecta al turismo, la Comunitat Valenciana recibirá en este ejercicio un total de 49,5 millones para fomentar planes de sostenibilidad turística en destino, un programa que se desarrollará con las administraciones locales.



El apoyo al sector cultural, muy castigado por las restricciones obligadas para frenar la propagación del virus, existen siete líneas de actuación. Seis de ellas forman un bloque vinculado a la revalorización de la industria cultural. Para este ejercicio se han contabilizado tres millones de euros para el fomento de circuitos de difusión cultural, sostenibilidad de infraestructuras de artes escénicas y musicales, dotación de bibliotecas y digitalización de archivos. Además, la Comunitat Valenciana recibirá 2,3 millones de euros procedentes del programa Spain Audiovisual Hub, que incluye ayudas a las salas de cine.



En sanidad está ya aprobada una línea que forma parte de la renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. La Comunitat Valenciana recibirá 43,7 millones de euros para la renovación de quipos obsoletos así para la compra de nuevos para alcanzar la media de equipos por habitante de la Unión Europea.



La conferencia sectorial de política científica ha aprobado una línea de economía azul, que incluye la investigación y monitorización marina, el desarrollo de la acuicultura sostenible y la aplicación de nuevas tecnologías en el mundo marino (3 millones de euros).



En agricultura se ha aprobado aumentar los recursos del Feder para el sector agrícola y las zonas rurales, que implicarán que la Comunitat Valenciana reciba 5,2 millones de euros.



La transformación digital concentra cuatro actuaciones que impulsan la conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y el despliegue del 5G. En total, más de 2,5 millones de euros que apoyarán esas actuaciones, incluyendo bonos digitales para colectivos vulnerables.



En transportes hay dos grandes bloques de objetivos ya definidos. Por un lado, el plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, a los que se destinarán 30 millones para actuaciones directas de la Generalitat Valenciana dentro de sus competencias en la materia y 16,9 millones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías.



El segundo apartado es la movilidad sostenible, que incluye dos líneas: la digitalización de los servicios administrativos y transporte a demanda (5 millones) y la digitalización de empresas del sector (4,7 millones).

Otro de los grandes bloques que financiará el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia es el empleo.



En las líneas aprobadas hasta ahora, la Comunitat Valenciana podrá destinar 12 millones de euros a la mejora de las capacidades digitales de los desempleados, 8,7 millones a fomentar una primera experiencia profesional de los jóvenes en las administraciones públicas, 9,7 al empleo joven en el mundo de la investigación, 3,2 millones en el apoyo a las mujeres en el ámbito rural, 10,6 millones de apoyo a colectivos especialmente vulnerables, 17,6 millones en el fomento del emprendimiento y las microempresas, así como otros 3 millones de euros en otros programas de formación y orientación.



Finalmente, el capítulo de vivienda cuenta con dos programas ya cerrados. La Comunitat Valenciana destinará 124,6 millones de euros a programas de actuaciones de rehabilitación de barrios, de edificios y a la creación de un entorno favorable a la actividad de rehabilitación- Por otra parte, en la conferencia sectorial se ha destinado a la Generalitat un total de 51,2 millones para la rehabilitación sostenible del parque público institucional tanto de la propia comunidad autónoma como de las administraciones locales.



“Invertir bien y alcanzar los objetivos”



El director general de Coordinación de la Acción de Gobierno ha destacado que se trata de una partida “muy importante” de fondos. “Tal y como señaló la ministra de Hacienda el pasado lunes en la conferencia sectorial, lo importante es tanto saber invertir este dinero en los plazos correspondientes como que esa inversión permita alcanzar los objetivos que se persiguen en cada una de las líneas de actuación.



Juan Ángel Poyatos ha recordado que las consellerias siguen trabajando de forma coordinada con el Gobierno para cerrar nuevas líneas de actuación y, por tanto, nuevos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se adjudicarán a la Comunitat Valenciana.



La Comunitat Valenciana suma ya 1.350 millones de euros procedentes del fondo Next Generation: 864 millones correspondientes al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y 483 millones del React, fondo este último que ha permitido entre otras actuaciones, poner en marcha las ayudas del plan Resistir.