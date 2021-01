– Estos puestos hospitalarios están concebidos para derivar a pacientes COVID-19 positivos con situación clínica leve o moderada

– Por provincias, se han habilitado 80 camas en el hospital de campaña de Alicante, otras 80 en el de Castellón y 120 en València





La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha acondicionado un total de 280 camas en los hospitales de campaña de la Comunitat Valenciana para aliviar la presión en los departamentos de salud más afectados por el incremento de hospitalizaciones asociadas al repunte de casos de coronavirus.



“Estas camas están pensadas para derivar a pacientes COVID-19 positivos, confirmados por PCR, con situación clínica leve o moderada, previamente ingresados en hospital de agudos. De este modo, prevemos ganarle espacio al propio hospital matriz del que depende el hospital de campaña. No se trata de llevar las camas UCI a los hospitales de campaña”, ha explicado la consellera de Sanidad Univrsal y Salud Pública, Ana Barceló.



También servirán de estancia y lugar de tratamiento de pacientes que no puedan guardar cuarentena o tratamiento en su domicilio o con sus convivientes, así como para aquellos que no puedan ser atendidos en sus hospitales de referencia por tener estos una alta ocupación.





Las patologías que se atenderán en los hospitales de campaña serán pacientes mayores de 18 años con ingreso por neumonía por COVID en fase de resolución de la enfermedad (la insuficiencia respiratoria debe poder corregirse con flujos bajos de oxígeno), así como pacientes que podrían recibir el alta hospitalaria, pero se ven obligados a permanecer temporalmente hospitalizados por imposibilidad de mantener medidas de aislamiento adecuadas.



Los criterios para la hospitalización y ocupación de estos nuevos puestos hospitalarios serán: cercanía a la zona de acceso, cercanía a las diferentes salidas de emergencia, disponibilidad de conexiones a la red de oxígeno, módulos que faciliten las dinámicas de trabajo y mejor asilamiento respecto de fuentes de ruidos y luces exteriores.



Para atender los puestos hospitalarios acondicionados en los tres hospitales de campaña levantados juntos a sus hospitales matriz también se ha previsto movilizar personal.



En concreto, por cada módulo o control de enfermería de 22 camas, un total de 11 enfermeras y 6 TCA, además de celadores y profesionales administrativos.