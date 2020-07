La corporación avala el crédito de 27 millones € a la EMt para hacer frente a la situación derivada de la pandemia por COVID-19

El alcalde recuerda el compromiso del Ministerio de Transportes de apoyar al transporte municipal, e insta a hacer efectivas las ayudas a la mayor brevedad

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta mañana, en sesión extraordinaria, y con los votos a favor del Equipo de Gobierno y del Grupo Municipal Ciudadanos, la línea de crédito hasta 27 millones de euros para hacer frente a la situación de la EMT provocada por la COVID-19. La Corporación autoriza a la Empresa Municipal de Transportes a concertar operaciones de crédito destinadas a financiar activo circulante, que permita paliar el descenso de ingresos derivado de la reducción del pasaje durante estos meses.

De hecho, el alcalde ha vuelto a reclamar ayudas al Gobierno del Estado, y ha exigido que se destine parte del fondo que llegará de la Unión Europea para el transporte público municipal. “En este momento las únicas ciudades que han recibido una ayuda han sido Madrid y Barcelona a través de sus entidades de transporte metropolitano. Un trato claramente discriminatorio hacia los valencianos y valencianas”, ha reiterado Ribó.

La propuesta de aval para el crédito de la EMT ha contado con el apoyo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Fernando Giner, ha defendido la necesidad de respaldar la acción de la EMT «para evitar el colapso de la empresa y continuar caminando hacia la sostenibilidad y avanzando hacia la Agenda 2030». Giner ha subrayado que «lo que hoy se debate es si se puede evitar o no el colapso de la EMT; y hemos de tener en cuenta que sin un transporte público de calidad no hay sostenibilidad ni futuro», ha asegurado. No obstante, Giner se ha mostrado crítico con la actual dirección de la empresa, y ha pedido la dimisión de la gerencia y la aprobación de un plan de viabilidad.

Tanto el grupo Popular como Vox han votado en contra de la propuesta. El concejal de Vox Vicente Montáñez ha definido la iniciativa como «otro pasaje de la historia siniestra de la EMT», y ha asegurado que la situación actual de la empresa era “previsible y evitable». El edil ha asegurado que «inyectar 27,2 millones a la EMT en estos momentos no tiene sentido si no lleva asociado un plan de viabilidad, porque sólo subirá en el endeudamiento municipal y hará que la ciudadanía pague más impuestos».

Por su parte, María José Catalá, portavoz del Grupo Popular, ha justificado su voto en contra «porque no estamos tranquilos de poner ese préstamo en manos de los actuales gestores de la EMT», y ha asegurado que «la situación de la empresa no es puntual, sino estructural». La concejala ha requerido «la intervención completa de la EMT por parte del Consistorio: que la Intervención Municipal entre a gestionar la situación económica y financiera de la EMT, y que la dirección actual deje de gestionar».

PÉRDIDAS DEL 90% DE INGRESOS POR LA PANDEMIA

El alcalde, Joan Ribó, ha agradecido «el talante del Grupo Ciudadanos», y ha lamentado que el resto de grupos «no hayan tenido en cuenta en sus críticas el efecto de la pandemia de COVID, que ha afectado a València, lo mismo que ha afectado a otras ciudades, algunas gobernadas por el PP, como Zaragoza o Málaga», ha matizado. «El efecto de la pandemia sobre el transporte público de nuestra ciudad ha reducido en un 90% el número de personas que usaban el servicio; por tanto se han perdido más del 90% de los ingresos», ha explicado el alcalde. «Esta es la causa de este préstamo; el problema no es estructural, es del coronavirus: los autobuses tenían que circular, pero circulaban prácticamente vacíos», ha subrayado.

«Hemos de hacer frente a la situación con este crédito que pide la EMT y que la empresa habrá de devolver, también con las ayudas estatales». «El Ayuntamiento puede avalar el préstamo por la buena situación financiera», pero tal como ha recordado Joan Ribó, desde el Ministerio de Transportes se confirmó el compromiso de impulsar ayudas y subvenciones al transporte público municipal», y ha instado al Gobierno central a hacerlas efectivas a la mayor brevedad. «Hemos reivindicado estas subvenciones con toda firmeza, y esperamos que lleguen muy pronto», ha concluido el alcalde.





