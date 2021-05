26/05/2021

– Un total de 95 pilotos se dividen en seis categorías desde los seis años de edad

– Once nacionalidades confluyen esta temporada en la escuela de motociclismo del Circuit Ricardo Tormo





La Cuna de Campeones sigue creciendo año tras año. Desde su creación, la escuela de motociclismo del Circuit Ricardo Tormo es la referencia mundial para los pilotos más jóvenes cuyo objetivo es dar el salto al deporte de élite internacional con el paso de los años.



Tanto en entrenamiento como en competición, la Cuna continúa demostrando que es una de las principales vías de crecimiento personal y profesional en el mundo de las motos, y es que en las clasificaciones de los más pequeños no solo cuenta la puntuación de las carreras, sino también las notas que sacan en el colegio.



Esta temporada, el equipo de la Cuna de Campeones está formado por un total de 95 pilotos divididos en seis categorías: 25 pilotos en Minimotos, 22 en MiniGP110, 32 en Moto5, tres en Moto4, nueve en Promo3 y cuatro en la Hawkers European Talent Cup del FIM CEV Repsol. Jóvenes pilotos llegados desde diferentes puntos del mundo y sus familias han elegido la Cuna de Campeones como la escuela adecuada para su formación, y es que, de estos 95 pilotos, encontramos participantes de once nacionalidades diferentes.



Además de contar con el grueso de pilotos llegados desde diferentes territorios de la geografía española, la Cuna de Campeones cuenta con siete pilotos portugueses (Lucas Gaspar, Miguel Luis Henrique, Oliver Cantos, Vasco César Fonseca, Gonçalo Dias Capote, Pedro Valera de Matos y Martim Marco Ramos) un tailandés (Tanutchanon Sripetchsuwan), siete alemanes (Ole Saeuberlich, Raul Klaus, Colin Friba, Kristoffer Konig, Lars Weissensee, Ben Wiegner y Mika Siebdrath), un andorrano (Eric Da Silva Coelho), dos estadounidenses (Kensei Matsudaira y Mikey Sánchez), cuatro polacos (Maksymilian Palmowski, Robin Siegert, Igor Teske y Jeremiasz Wojciechowski), un holandés (Jayant Chote), un francés (Elliot Kassigian), un inglés (Kyle Payne) y un irlandés (Casey O’Gorman).



Estos son los pilotos que actualmente están en proceso de formación en la escuela del Circuit, y muchos de los que han pasado por ella en los años anteriores están ya triunfando por todo el mundo en competiciones internacionales de renombre, como el Mundial de MotoGP o el Mundial de Superbikes. Cabe destacar que, este año, un total de 19 pilotos que han pasado por la Cuna de Campeones participan en el mundial de motociclismo, repartidos en las categorías de Moto3, Moto2 y MotoGP. En ellas, los pilotos que han entrenado y competido en la Cuna durante alguna etapa de su formación están triunfando, y es que actualmente Pedro Acosta lidera de forma destacada el Mundial de Moto3, Raúl Fernández, en su primer año en Moto2, está a un solo punto del primer clasificado y, en MotoGP, Joan Mir defiende el título de campeón del mundo.



Además, esta temporada ya se empiezan a ver frutos del intenso trabajo del equipo de la escuela del Circuit Ricardo Tormo con un gran inicio de sus pilotos: en competiciones tan disputadas como la Hawkers European Talent Cup, Adrián Cruces, Hugo Millán y Xabi Zurutuza son los tres líderes de la clasificación, y David González es el primer clasificado de la categoría de Promo3 del ESBK.