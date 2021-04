· La institució destinarà 105.000 euros a cobrir part del cost de l’ampliació de l’horari escolar d’aquests centres per a oferir una alternativa als pares i mares que treballen de bon matí

· La vicepresidenta Patricia Puerta recalca l’esforç de la institució per a oferir majors prestacions a l’interior provincial

Castelló, 05.04.2021. La Diputació de Castelló garantirà la continuïtat i la qualitat de les escoletes matineres en 25 municipis menuts de la província fins al final del curs escolar vigent. Ho farà a través d’una línia de subvencions dotada amb un pressupost de 105.000 euros. Per a la vicepresidenta Patricia Puerta “es tracta d’un esforç quantiós per a oferir una major diversitat de serveis que conviden a la gent, tant residents actuals com no, a optar per viure en la tranquil·litat dels pobles més xicotets del nostre interior provincial”.

Aquestes ajudes beneficiaran les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) de municipis de menys de 10.000 habitants que, durant tot l’any, ofereixen el servei matinal de conciliació laboral i familiar, el qual consisteix en l’ampliació de l’horari escolar de 7.30 a 9 hores perquè els pares i mares puguen deixar els seus fills i filles abans d’anar-se’n a treballar. “Es tracta d’una bona alternativa per a aquelles persones que treballen de bon matí”, ha incidit Puerta. D’acord al conveni amb la Diputació, la prestació d’aquest servei ha de ser gratuït per a tothom.

La diputada de Benestar Social ha destacat que la conciliació familiar i laboral “és una de les assignatures pendents de la nostra societat, és per això que des de la Diputació hem agarrat la davantera oferint múltiples opcions que faciliten la conciliació, com és el cas de les escoles matineres o dels serveis de promoció de l’autonomia personal”. Puerta ha destacat que aquesta política “està agarrant més força encara a l’interior perquè és allí on hem de concentrar les nostres forces per a oferir els mateixos serveis que es gaudeixen a les ciutats. És una qüestió d’igualtat”.

La vicepresidenta ha avançat també que aquesta convocatòria, que es resoldrà en qüestió de setmanes, serà l’última a la que podran optar les AMPA. A petició de les mateixes associacions, a partir del pròxim any seran els ajuntaments els que hauran de realitzar aquesta petició.