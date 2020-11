Los españoles andan anestesiados como zombies aceptando sumisamente la tiranía de este gobierno totalitario de Pedro Calígula y Pablo Nerón. Lo lógico y cabal sería rebelarnos de alguna manera ante el hostigamiento continuado al que nos somete el nuevo comunismo, y sin embargo yo no veo que nadie se mueva lo suficiente ante este atropello del que os hago un pequeño resumen a ver si alguien despierta del amodorramiento dictatorial: Se acabó la igualdad ante la ley con las leyes de género, la verdad será lo que diga el gobierno, el español dejará de ser lengua oficial para toda España, y cualquier inspector de hacienda podrá allanar tu morada sin orden judicial.

Entre la fábrica de borregos atontolinados que se está creando en España con la ley Celaá y la censura de los medios de comunicación, nos está quedando una dictadura de lo más progre. Y lo más triste de todo es ver como la mayoría de cargos públicos que se hacen llamar representantes del pueblo y que sin política no tiene futuro ni pasado, miran hacia otro lado esperando su paga a fin de mes y las ordenes del la mano que les mece la cuna.

La Zorra que cuida el gallinero y se apellida Celaá, traiciona el futuro de nuestros hijos condenándolos a ser una generación de catetos frustrados que paradójicamente serán españoles pero no sabrán expresarse en español y todo para que el mulo Sánchez apruebe unos presupuestos en los que freirán a impuestos al españolito pobre y de clase media y se favorecerá, como no, a esa lacra de vagos y chupópteros que viven de nuestros impuestos y a millares de inmigrantes ilegales que en vista del chollo que les supone cobrar su paguita, llamarán e invitarán a otros inmigrantes a las costas españolas para que nuestro gobierno los siga agasajando y subvencionando, facilitando la entrada por España de peligrosos yihadistas que nos odian y desean exterminar a todos los Infieles europeos y occidentales. El islamismo ya ha comenzado a pasar factura con los asesinatos de católicos en París, en Niza y en Viena. Erdogan, ha celebrado la reconversión de la antigua basílica de Santa Sofía de Estambul en mezquita como un primer paso de un “renacimiento” islámico que debe abarcar desde Bujará, en Uzbekistán, a Al Andalus, en España. Ahí lo dejo. Advertidos estamos.

Y mientras tanto en uno de los últimos reductos de libertad que queda en el mundo y que son los EEUU de América, se han celebrado elecciones a la presidencia. A pesar de que Trump ha ganado limpiamente y Biden está metido hasta las orejas y más en un fraude electoral, el segundo mandato del republicano no está en los planes de la agenda globalista que mueve los hilos de la progresía internacional que ha acosado sin tregua a un aguerrido Donald Trump que a sus 74 años lucha de una manera épica contra todos los poderes del mundo para defender el derecho de los norteamericanos a mantener la mejor democracia del mundo frente al comunismo. Gracias Mr. Trump. En los USA ya se vislumbra, haciendo sombra a la momia de Biden, el reinado del heteromatriarcado de Kemala Harris. Y en oriente los chinos bailan en un pie.

Y Ahí siguen los peperos sin enterarse de nada, queriendo empapelar al doctor Don Simón por querer epatar con milenials contando chistes malos de enfermeras que a ellos y a todos los izquierdistas que siguen la cienciología de lo políticamente correcto, al más puro estilo clerical del siglo XVIII, les resultan sexistas. Recordemos que este pájaro dijo que lo más probable es que hubiera uno o dos casos de coronavirus en España, que las mascarillas no servían y creaban alarma social y que las FFP2 no eran efectivas, para reconocer después mientras se tragaba una almendra, que había mentido porque no había suficientes mascarillas y que mientras se metía el dedo en la nariz le estaba pasando por encima la segunda ola del virus y los muertos le aumentaban de un día para otro a cascoporro. Lamentablemente el PP sigue a la deriva, sin ninguna ideología que defender y moviéndose por las reglas que establecen los progres. El PP no va bien Sr. Aznar.

Autocracia, cleptocracia y machismo en Estado puro, dos ninis son colocadas por el Sánchez en cargos públicos para cobrar un pastizal sin que ninguna de las dos sepa hacer la “O” con un canuto. Begoña, de Catedrática de la complutense por arte de birlibirloque y a la mujer del amigo enchufada como alta ejecutiva de una empresa pública. Hay que reconocer que Sanchínflas cuida de los suyos y esta forma de nepotismo pronto la rebautizará como reagrupación amical y familiar remunerada. No os quepa duda que de esta salimos más fuertes.

Pero lo que ha puesto la guinda al pastel esta semana ha sido la mordaza que el gobierno ha colocado a modo de bozal a todo lo que ellos piensen que va en su contra. Y por supuesto que a toda la intelectualidad de la pseudocultura y medios progres capitaneada por Bardém, Gran Wyoming, Ferreras, Ébola, Jorge Javier Vázquez, y otras malas hierbas, les va a parecer una idea maravillosa. Ellos seguirán haciendo caja y poniendo la manita abierta para recibir sus subvenciones y bien calladitos apoyaran la censura de los bárbaros que nos gobiernan.