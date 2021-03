La Vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez publica una foto al natural en su red social de Instagram, como ella misma dice “¿una foto natural del cuerpo real de una mujer es algo que debamos censurar?”

A Instagram muy pocas veces se le puede engañar. La red social tiene una férrea política en cuanto a los desnudos y a la más mínima, elimina la foto de turno con tal de no dañar la sensibilidad de ningún usuario, sin embargo, Sandra Gómez ha saltado el veto y ha logrado posar desnuda, para mostrarnos de forma natural cómo lleva el embarazo de su bebe “me doy cuenta que o tapo un poquito de pezón que se me veía en la foto” comenta .

Por rebeldía, como celebración o simplemente porque les apetece, Sandra Gómez se suma a las prescriptoras de estilo y las influencers, que posan también desnudas para enseñarnos su embarazo.

No es la primera vez que nuestros políticos aparecen desnudos o semi en las redes. Recordemos que el entonces portavoz de Compromís y concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, se desnudó (a medias) en sus redes sociales para reivindicar una financiación justa para la Comunitat Valenciana.

Lo hizo cumpliendo con una apuesta que perdió con sus seguidores cuando prometió que haría “un Paco León” si en el segundo debate de candidatos televisado por Atresmedia se hacía referencia a la infrafinanciación valenciana.

Creo que aún no os lo había dicho 🥰 el bebito que llevo dentro es un nene 👶🏻 Me daba exactamente igual, cuando te quedas 🤰🏻 solo quieres que esté sanote y el resto de cosas de pasa a un último plano. Pero llevo unos meses pensando sobre su educación y una de las cosas más importantes que me he propuesto trasmitirle es que sea un hombre que no sólo respete si no que practique el feminismo. No tengo duda de que nosotras hemos avanzado mucho en las últimas generaciones, pero ¿la sociedad ha avanzado a nuestro ritmo? Hemos regado con los valores de la igualdad a las mujeres pero creo que nos hemos olvidado de la educación de ellos. Hay muchos hombres que se sienten aún desubicados con los nuevos papeles que ejercemos las mujeres. Y solo basta ver como la beligerancia contra el movimiento feminista ha subido de intensidad en los últimos años. Y ejemplos de nuestra vida cotidiana sobran, como el de hace pocos días en la gala de los premios Goya que vimos como eran denigradas y denostadas mujeres por ser fuertes, seguras y empoderadas. Es indudable que las flores de la igualdad no crecerán tan fuerte como debieran si lo hacen entre las malas hierbas de los miedos de nuestros compañeros. Hay que arrancarlos de raíz y educar en nuevas masculinidades y en un profundo respeto. Deshacer roles, combatir estereotipos y reescribir papeles es la tarea más importante que tenemos las madres respecto a nuestros hijos para conseguir la igualdad real de las mujeres. Si queremos dar el verdadero paso hacia adelante que nos queda tenemos que centrar nuestros esfuerzos también en ellos. Ni rivales, ni espectadores, deben ser aliados en nuestra lucha. Y con cada empujón de motivación que le demos a una niña tiene que haber un niño educado en la necesidad de compartir todos los espacios. Quizá esa sea una de las cosas menos visibles pero más valiosas que pueda aportar a nuestra lucha feminista #8M 💜

PD. 8 de marzo y me doy cuenta que o tapo un poquito de pezón que se me veía en la foto o @instagram no me deja hacerla visible. Con toda basura sexista y de todo tipo que se sube a la red ¿una foto natural del cuerpo real de una mujer es algo que debamos censurar? En fin

Sandra Gómez