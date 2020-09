La sección sindical de CCOO en el consistorio reitera su denuncia respecto a la carencia estructural de personal, que “funciona bajo mínimos de efectivos, no solo en Policía Local, sino en diversos departamentos”.

El sindicato puso de manifiesto este verano la precaria situación del servicio provocada por la falta de efectivos de la Policía Local, ya que hace diez años que no se incorporan nuevos agentes. Una situación que no se circunscribe a este cuerpo, sino que se repite en el resto de departamentos. Una plantilla municipal cada vez más envejecida y sobrecargada de trabajo en la que no se cubren las bajas ni las jubilaciones.

Puzol tiene prácticamente 20.000 habitantes, más los incrementos poblacionales en época estival y fines de semana, solo dispone de una patrulla para el pueblo, playa, urbanizaciones y el resto del término municipal. Esta situación se remonta a diciembre de 2018, fecha en la que se produjo la jubilación de 7 agentes, unos puestos de trabajo que a día de hoy aún no se han cubierto.

Se va salvando la precaria situación realizandohoras extras (en el caso del año 2019, en el conjunto de la plantilla del ayuntamiento, se han hecho alrededor de 7000 horas, con el coste económico que esto reporta a las arcas de la administración) en lugar de cubrir los puestos de trabajo vacantes y solucionar el problema, lo que ocasiona el descuido de núcleos poblacionales y de espacios públicos por falta de personal.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía cuestiona los argumentos esgrimidos por la alcaldesa del municipio en rueda de prensa, reduciendo las reivindicaciones sindicales a un tema económico, y obviando que CCOO lleva años planteando el ninguneo a la hora de negociar, sin dar solución a temas tan importantes como el convenio laboral, la carrera profesional, una reglamentación de productividades, ropa de trabajo, et.

Respecto a la prevención de la COVID, el sindicato reivindica igualdad de trato y reclama a la alcaldesa, como máxima representante del municipio, a que haga extensible a la Conselleria correspondiente, la exigencia de pruebas PCR, no sólo “para todo el profesorado de los colegios del municipio”, sino para todo el personal del Ayuntamiento de Puçol.

Desde la FSC censuran que la alcaldesa “haya querido mostrar a la ciudadanía que la Policía Local es una mercenaria para justificar lo injustificable”. El sindicato denuncia la dilatación de los procedimientos de selección de personal, que repercute en la precarización del servicio padecida por la ciudadanía y por la plantilla.

También consideran injustificable la subida encubierta de sueldo sin negociación a los altos cargos que más cobran, con cantidades mensuales cercanas a los quinientos euros. Unos incrementos denunciados por CCOO en los tribunales de justicia, mediante la demanda de un contencioso administrativo.

CCOO recuerda que los agentes de policía realizan las mismas horas anuales que el resto del personal funcionario del ayuntamiento, con las peculiaridad de trabajar noches, fines de semana y festivos nacionales y pidiéndoles que cubran las horas de las plazas vacantes.

Finalmente, el sindicato denuncia el deterioro de un modelo referente, tanto de policía como del resto de los trabajadores y trabajadoras, para toda l’Horta Nord, que ha pasado a ser un municipio de paso para sus trabajadores públicos, a la espera de una oportunidad de traslado a otras administraciones cercanas.