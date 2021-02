El jugador de rugby, ex deportista del Proyecto FER y actualmente, ReFERente, será el gestor de esta instalación que servirá para descongestionar los campos de la ciudad de València.

Valencia, 9 de febrero de 2021.- La provincia de València contará en breve con un nuevo campo de rugby. Se trata de una instalación de nueva creación que se ubicará en la localidad de Picanya, un proyecto ideado por el jugador de rugby César Sempere, ex deportista olímpico del Proyecto FER y actual ReFERente. Para llevarlo a cabo, Sempere cuenta con la colaboración y el impulso de la Fundación Trinidad Alfonso y la total implicación del ayuntamiento de Picanya, que ha visto el proyecto como una oportunidad de dinamizar la actividad deportiva de la localidad.

Aunque la prioridad en el uso del campo corresponderá al club valenciano Tatami, el resto de clubes de rugby de València y la propia federación valenciana podrán hacer uso de las instalaciones. No en vano, ese es uno de los objetivos que se persigue con esta construcción, descongestionar los pocos campos de rugby que existen en la actualidad en la ciudad de València y su área metropolitana. La previsión es que el campo, que llevará el nombre de ‘Campoval’ y está homologado por World Rugby para la celebración de eventos y partidos internacionales, esté a disposición de los equipos de rugby de la ciudad a partir de la segunda quincena de febrero.

César Sempere explica cómo nace el proyecto: “Desde la Federación Valenciana y los diferentes clubes se estaba haciendo un gran trabajo y el crecimiento era imparable, por eso detectamos que había una carencia en cuanto a instalaciones para dar respuesta a esa demanda. Le planteé el proyecto a la Fundación Trinidad Alfonso en 2017 y por mediación del ayuntamiento, el colegio La Gavina y el resto de implicados, hemos trabajado para traer un campo homologado y poder, no solo suplir esa carencia de instalaciones, sino también albergar eventos internacionales, ya que el campo está homologado por World Rugby para disputar este tipo de eventos”. Además, Sempere quiso “agradecer personalmente a Juan Roig por la oportunidad y la confianza para sacar adelante un proyecto así”.

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, visitó la semana pasada la instalación: “Este es un paso más en el compromiso de Juan Roig con el deporte de alto nivel de la Comunitat Valenciana y, en concreto, con el mundo del rugby. Además, que este proyecto nazca de un deportista que ha pasado por el Proyecto FER y que ahora mismo es uno de nuestros ReFERentes como César Sempere es un orgullo para nosotros por sus ganas de aprender y de emprender en el mundo del deporte. Es un ejemplo de reinvención después de dejar el deporte y para nosotros ha sido un placer poder ayudarle a construir este campo que va a aliviar mucho las necesidades del rugby en València y su área metropolitana. Además, quiero agradecer al alcalde de Picanya, Josep Almenar, su enorme implicación desde el primer momento. Estamos seguros de que esta instalación va a ser muy positiva para la localidad”.

Sobre esa condición de ReFERente, el propio César Sempere agradecía a la Fundación Trinidad Alfonso ese apoyo: “Yo estuve 16 años dando la vuelta al mundo y compitiendo al máximo nivel. Cuando sales estás expuesto a una realidad que no conoces. Surgió esta posibilidad y yo quería aprovechar todo lo que había aprendido del rugby en todos esos años. Gracias a la ayuda de Juan Roig y de la Fundación Trinidad Alfonso ha podido salir adelante este proyecto”.

El alcalde de Picanya, Josep Almenar, se refirió a las oportunidades de futuro que abren para la localidad: “Para nosotros es una gran oportunidad. Nosotros que promocionamos el deporte a todos los niveles, no teníamos rugby y es una especialidad casi desconocida. Nos viene muy bien y nos ayuda a complementar la oferta que ya teníamos. Nos ayudará a que, con el tiempo, desde la base, desde los colegios, pueda haber también un equipo local”.

José Luis López, presidente de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana también se congratulaba de los beneficios que traerá esta nueva instalación para el deporte oval en la Comunitat Valenciana: “Para la Federación significa un avance importante. Siempre hemos intentado ampliar infraestructuras y esto es un gran paso para la promoción del rugby en general y para que los jugadores de las selecciones puedan venir a disfrutar de este campo. Nosotros vamos a traer a todas las selecciones masculinas y femeninas, que son las sub 14, sub 16, sub 18, senior, y la modalidad de ‘Seven’. Además, la Academia Nacional, que la gestionamos desde la Federación valenciana, también vendrá aquí a entrenar”.