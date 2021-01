– La resolución, que entra en vigor este mismo martes, garantiza la prestación de los servicios asistenciales y de atención al público





El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes la resolución de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que adecúa las medidas excepcionales en los centros de trabajo de la Generalitat con motivo de la COVID-19.



La directriz, que entra en vigor este mismo día, modifica parcialmente lo establecido en la resolución del pasado 20 de octubre, de manera que el porcentaje de plantilla que podrá acogerse, como máximo, al trabajo no presencial en los centros de la Generalitat aumenta del 30% al 50%.



Serán las subsecretarías de cada conselleria, así como los órganos que ostenten la dirección superior de personal de los respectivos entes públicos, las que organicen los turnos rotatorios presenciales y no presenciales del personal a su cargo.



Esta medida se prolongará durante el tiempo necesario que requieran las nuevas circunstancias de la pandemia a fin de garantizar tanto la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector público autonómico como la correcta y completa prestación de los servicios.



Por ese último motivo, la resolución excluye de las modalidades de trabajo no presencial al personal dependiente de los servicios sociales o socio-sanitarios, el personal que tenga la consideración de servicio esencial de intervención, así como el personal del resto de unidades administrativas que han venido prestando servicios esenciales de forma presencial desde el inicio de la crisis sanitaria. También tienen esa consideración aquellos puestos de atención al público.