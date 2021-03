En una nueva reunión celebrada este miércoles a la que ha asistido el presidente de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y de Confedecom, Salvador Fabregat, la Conselleria de Sanidad ha transmitido su intención de autorizar en los próximos días la vuelta de todas las competiciones.

Desde la FBCV se esperará como siempre a la publicación de la Resolución para conocer exactamente todos los términos de las nuevas medidas que se van a adoptar y cómo se trasladan a la práctica del baloncesto.

En cualquier caso, la Junta Directiva de la Federación ha decidido no precipitar el regreso de la liga en caso de que finalmente se autorice a jugar ya este próximo fin de semana. “Somos conscientes de las dificultades que han tenido los clubes para retornar a los entrenamientos, sobre todo porque la mayor parte de los equipos tardaron en hacerlo al no disponer de instalaciones al aire libre, así que no vamos a precipitarnos y poner jornada de hoy para mañana, sino que la liga volvería el 11 de abril y aprovecharíamos a partir de este fin de semana para que se puedan empezar a disputar el alto volumen de partidos que estaban aplazados”, ha explicado Salvador Fabregat.

El presidente de la Federación se ha mostrado “muy esperanzado con lo que se ha hablado en la reunión con Sanidad. Nos han dejado claro que la decisión es la de abrir las competiciones, y además hacerlo en todas las categorías, sin discriminar a nadie. Vamos a esperar a conocer exactamente los términos de la Resolución porque también depende de la reunión de la Interterritorial de esta tarde, pero esto exactamente es lo que nos han transmitido”.

En cuanto se publique la Resolución, la FBCV dará a conocer cómo se producirá la vuelta de las competiciones en cada categoría, estableciendo el nuevo calendario de fechas. Mientras tanto, se pide prudencia y que se sigan extremando las precauciones, aplicando de manera exhaustiva el protocolo de higiene y prevención que ha permitido disfrutar de un deporte seguro para todos/as.