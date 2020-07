La Generalitat aprobará en breve deducciones para afectados por ERTE y el plan de turismo seguro 2020-2025

Puig destaca la voluntad de Cs de llegar a un acuerdo y reprocha al PP su “menosprecio a los valencianos”

VALÈNCIA, La Generalitat aprobará próximamente deducciones fiscales para los valencianos afectados por ERTE y para las donaciones destinadas a investigación o a minimizar el impacto de la pandemia, junto al plan de turismo 2020-2025 consensuado con el sector para posicionar la Comunitat Valenciana como destino seguro.

Así lo ha avanzado el ‘president’, Ximo Puig, en la sesión de control en Les Corts, ante las críticas de PP y Cs por la falta de medidas para afrontar la crisis. “El plan es seguir luchando para atajar la pandemia”, ha recalcado, y les ha pedido voluntad de llegar a un acuerdo para la reactivación económica.

Las desgravaciones fiscales irán para los trabajadores con las rentas más bajas que estén inmersos en un ERTE y sean beneficiarios de la subvención de 150 euros por persona de la Generalitat, según fuentes de Presidencia. El objetivo es que este complemento autonómico no penalice fiscalmente en la tributación en el IRPF.

Paralelamente, el Consell pretende reconocer “la generosidad de muchos valencianos ante la enfermedad” mediante deducciones para las donaciones tanto en metálico como en especie destinadas a minimizar las consecuencias de la Covid-19 o a investigación.

Otra de las novedades es el plan estratégico de turismo 20-25 que se presentará previsiblemente la próxima semana. Recoge 127 acciones, entre ellas un programa específico para posicionar a la Comunitat como un lugar seguro para los visitantes.

En clave política, el también líder del PSPV ha reconocido la “voluntad” de Cs de llegar a un pacto para la reconstrucción tras el coronavirus y ha afeado al PPCV su política de “confrontación y menosprecio a los valencianos”. “Esto va de poner por encima el interés general”, ha defendido, y les ha instado a ser capaces de renunciar.

BONIG: “LOS REBROTES PUEDEN AVIVAR LAS LLAMAS”

La portavoz ‘popular’, Isabel Bonig, ha alertado del aumento del paro y de las “colas de sanitarios protestando contra la nefasta gestión”, además de defender la huelga de los MIR y augurar que lo peor está por llegar. “Mientras, Puig yace plácidamente en las playas de Formentera”, ha criticado enseñando una foto de él del pasado fin de semana.

También ha avisado que “los rebrotes pueden avivar las llamas y los bomberos (médicos) van con pistolas de agua tras llegar a trabajar 31 horas seguidas y cobrar 1.121 euros, cuando todos los asesores del Consell cobran 2.300 y algunos sin pegar golpe durante la pandemia”.

Bonig ha hecho “una radiografía de un gobierno que se proclama progresista y hace contratos basura a los jóvenes formados en las mejores universidades” y ha denunciado que “da todo a CCOO y UGT, los grandes ausentes junto a Mónica Oltra”, vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís: “Nada nuevo, izquierda en estado puro”.

“De corazón”, ha garantizado que la mano del PP seguirá tendida este verano para llegar a un acuerdo y ha vuelto a denunciar que Puig “riega con subvenciones a los agentes sociales y a los medios de comunicación para que callen”. “Solo en la Comunitat encontrará mis manos… y no el pie”, ha remachado.

Otros diputados del PP como Mª José Catalá han lamentado que Puig se “amilane” ante sus socios (Compromís y Podem), “grupis de ERC”, en proyectos como Intu Mediterrani o la ampliación del puerto de València y se han preguntado “dónde está la Abogacía de la Generalitat” en la investigación sobre las ayudas a empresas del hermano de Puig. “Esto llegará hasta al final y no le va a gustar”, ha augurado Eva Ortiz.

En su réplica, Puig ha sacado pecho del “marco de esperanza” firmado este miércoles con la patronal valenciana y los sindicatos CCOO y UGT. “Con el catastrofismo y los gritos no salvaremos vidas ni tampoco comeremos”, ha recalcado para pedir al PP que mueva ficha.

También ha afeado al PP que llame “paniaguados” a los agentes sociales y plantee un “divorcio” entre los sanitarios unos días después del anuncio del desbloqueo de la carrera profesional con una inversión anual de 120 millones. “Habláis de blindar la sanidad, ¿blindarla de vosotros?”, se ha preguntado.

En cifras, Puig ha destacado que la Comunitat tiene 1.008 rastreadores, “la que más” frente a los 300 de Madrid, 19.000 camas preparadas, 403 respiradores comprados, capacidad de 14.000 PCR diarias, suministro para seis meses o contratos de material por 200 millones.

CANTÓ DEFIENDE EL TALANTE DE CS FRENTE AL PP

Toni Cantó, síndic de Cs, se ha mostrado preocupado por los restos de coronavirus en aguas residuales de València y ha preguntado a Puig “qué piensa hacer para que los sanitarios no se contagien, las UCI no vuelvan a colapsar y los mayores no mueran solos otra vez”.

Ha garantizado su intención de llegar a acuerdos contra el “espectáculo bastante penoso” del PP y PSPV “batallando por el pasado”. Eso sí, Cantó ve “decepcionante” el comienzo del pacto para la reconstrucción y ha pedido a Puig que “tutele” al PSPV para que “deje sus obsesiones y no proponga medidas que lleva años sin conseguir”.

“Esto es un pacto entre distintos”, ha sostenido, y ha llamado a seguir el ejemplo de las “tres fuerzas constitucionalistas” del Congreso. Ha presentado un decálogo para “centrar las energías” con propuestas como no revertir concesiones sanitarias, contar con el sector privado para cubrir plazas de residencias, no “entrometerse en la política fiscal de otras comunidades” y un plan contra okupas.

Ximo Puig le ha reiterado que el Consell “intenta hacer las cosas bien” y ha agradecido a los partidos que “como Cs” demuestran voluntad de acuerdo. Ha pedido seguir el ejemplo de la UE porque “no se entendería que si 27 países han sido capaces aquí no” y ha insistido en que lo básico es anteponer el interés general.

MARZÀ: “LO QUE HAN PEDIDO LOS CENTROS ESTARÁ”

Durante el debate, el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), ha anunciado que el lunes se reúne el foro de la educación valenciana para analizar las necesidades de los centros sostenidos con fondos públicos de cara a septiembre. “Lo que han pedido estará y servirá de ejemplo al resto de comunidades. Los niños jamás estarán desatendidos”, ha prometido.