07/09/2021

-Arcadi España, acompañado por el alcalde de la localidad, Jaume Llinares, ha hecho seguimiento de las obras en el dique de Levante

– El conseller destaca la sostenibilidad de las obras, compatibles con el medio ambiente que respetan la posidonia





El conseller de Política Territorial Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha destacado la inversión de la Generalitat de cerca de 1,7 millones de euros en obras de emergencia en el puerto de Altea, “sostenibles y compatibles con el medio ambiente, que garantizarán la seguridad e incrementarán la integración del puerto con la ciudad”.



Acompañado por la directora general de Puertos, Aeropuertos y Costas, María Luisa Martínez, y el alcalde de la localidad, Jaume Llinares, Arcadi España ha visitado el puerto de Altea para hacer seguimiento de las obras de emergencia que se están realizando para reparar el dique de Levante.



Según ha señalado el conseller, “impulsar los puertos de la Generalitat, en colaboración con los ayuntamientos, es una prioridad para el Consell no solo por su importancia económica, sino también por su significado social y cultural”.



Asimismo, ha indicado que “es necesario reforzar nuestros puertos ya que durante muchos años no han tenido las inversiones que necesitaban, pero ahora, estamos dando la vuelta a esta situación con inversiones importantes como en este caso de Altea con casi 1,7 millones de euros para mejorar toda la escollera”.



Para el conseller, se trata de “una actuación muy importante, que durará hasta el mes de noviembre, para garantizar la seguridad del puerto y la integración de todo el puerto en la ciudad en condiciones de seguridad”.



En este sentido ha indicado que “al deterioro de carácter ordinario que sufría el dique de abrigo debido a la erosión y a la falta de mantenimiento, se ha sumado el causado por la intensidad de los pasados temporales que ha obligado a actuar de urgencia”.



Además, ha resaltado el carácter sostenible de la inversión, “muy positiva no sólo para la economía, para el puerto, para los vecinos y vecinas de Altea y la gente que viene a disfrutar de este paraje, sino también, para cuidar el medio ambiente y proteger la posidonia, que cuenta con los estudios adecuados y el uso de todos los medios que tenemos para cuidar el medio ambiente mientras defendemos y mejoramos nuestros puertos”.



Las obras de abrigo del Puerto de Altea están diseñadas mediante tipología de dique en talud con dos alineaciones y es en la segunda donde se registran los daños significativos. Los primeros trabajos se iniciaron el pasado mes de abril, con las inspecciones submarinas, batimetrías, vuelos con dron, levantamientos topográficos, y estudios técnicos necesarios para conocer el estado real del dique, así como a tramitar las preceptivas autorizaciones ambientales, de las que se tienen informes favorables



En todo momento se está coordinando el desarrollo de las obras con los trabajos que se desarrollan en la lonja de pescadores y en la fábrica de hielo, así como el tráfico de camiones relacionado con estás actividades. Esta prevista homogeneizar la superficie del cuenco amortiguador que presenta acumulación de acarreos y lavados de escollera en algunos tramos