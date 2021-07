08/07/2021

– La sede electrónica es la dirección de la Generalitat desde la que se pueden iniciar todos los trámites como la matrícula escolar, la solicitud de ayudas, el ‘Bono Viaje’ o la cita previa sanitaria

– Mejora el servicio de “ayuda” a personas usuarias destacando el simulador de tramitación de un procedimiento, con todos los posibles pasos a seguir





La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha lanzado una versión renovada de su sede electrónica con el objetivo de “facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios digitales y ayudar a completar la tramitación digital de los expedientes a los usuarios y colectivos menos familiarizados con los trámites electrónicos”.



En este sentido, tal y como ha apuntado el director general de las TIC, José Manuel García Duarte, “ante el avance y la apuesta decidida de la Generalitat por la administración electrónica, es fundamental que garanticemos el acceso en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y prestemos especial atención a las personas con menores conocimientos digitales”, por lo que con esta renovación de la sede electrónica “hemos querido reducir la complejidad de la estructura, con un planteamiento más sencillo y útil de su configuración y dar mayor relevancia y visibilidad al apartado de ‘ayuda'”.



En concreto, entre las novedades de la nueva sede electrónica, además del cambio de diseño y simplificación de su estructura, destaca la inclusión de los principios de accesibilidad, lo que ha permitido que ahora todos los contenidos estén disponibles para el conjunto de la ciudadanía de acuerdo con la normativa de accesibilidad vigente.



Además, se ha incorporado un potente buscador por palabras que ayuda a localizar de forma sencilla los trámites o servicios que el ciudadano quiere tramitar, evitando posibles confusiones. En concreto, permite la búsqueda por palabras contenidas en los mismos, ya sean palabras separadas, completas o incompletas así como con independencia del idioma (valenciano/castellano).



En cualquier caso, existe una modalidad ‘simple’ del buscador, que está diseñada para encontrar el trámite a realizar de una manera sencilla, sin necesidad de tener un conocimiento de la organización o lenguaje de la administración pública.



En este caso, el buscador está dividido en tres pestañas que recogen los “destacados” (aquellos trámites y empleos públicos que por su elevado volumen de tramitación se consideran habituales); las “novedades”, que incluye los trámites que han presentado alguna novedad de fechas, plazos, etc en los últimos días; y “últimos días”, aquellos trámites cuya convocatoria o plazo de presentación concluye en los diez días siguientes.



En la modalidad avanzada el buscador cuenta con varios tipos de filtros que permiten una concreción mayor del trámite solicitado a través de distintas pestañas como a quién va dirigido el trámite (todos, ciudadanía, empresas, ), trámites vigentes y no vigentes; organismo al que va dirigido; etc.



Igualmente, los contenidos y la distribución de éstos se han realizado en la nueva sede electrónica “poniendo en el centro las necesidades del usuario, desde aquellos que no han tramitado nunca desde la sede de la Generalitat Valenciana a aquellos que lo hacen frecuentemente”, ha apuntado Duarte, quien, por ello ha anunciado que el apartado “ayuda”, ha cobrado protagonismo en la nueva sede electrónica.



“La sección ‘Ayuda’ está creada para aportar información que facilite la tramitación electrónica. Por ello se ha creado el apartado de “Preguntas frecuentes”, con las cuestiones más habituales planteadas por la ciudadanía, así como la “Simulación de un trámite”, desde donde se puede realizar una simulación para familiarizarse con la tramitación, o para comprobar que el equipo desde el cual se va a realizar la tramitación está preparado para ello.



La sede electrónica de la Generalitat es la dirección disponible para los ciudadanos, empresas y otras administraciones, a modo de oficina electrónica, en la que se pone a su disposición, en condiciones seguras, toda la información, trámites y servicios de la Generalitat Valenciana y ofrece información actualizada sobre procedimientos, permitiendo la descarga de documentos y solicitudes, e iniciar procedimientos con registro electrónico, con las mismas garantías que un registro presencial.



Algunos de los trámites habituales de la sede electrónica son la gestión y solicitud de ayudas públicas de cualquier conselleria u organismo, la elaboración de la ‘telematrícula’ para centros educativos, la solicitud del ‘Bono Viaje’ o la petición de cualquier certificado elaborado por la Generalitat, entre otros.



Actualmente, existen cerca de 2.000 trámites diferentes vigentes para relacionarse con la Administración de la Generalitat por medios electrónicos y, en caso de que no existiera uno específico para el procedimiento en cuestión, la ciudadanía tiene a su disposición la solicitud general de iniciación y tramitación telemática.