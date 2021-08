– El president ha mantenido una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la que también han asistido la vicepresidenta, Mónica Oltra, y los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent

– El jefe del Consell señala que el convenio que la Administración autonómica firmará con el Ministerio en los próximos meses permitirá poner en marcha un instrumento como la ventanilla única, que demuestra que “lo importante son las personas”

– Puig y José Luis Escrivá destacan el buen comportamiento económico de la Comunitat, que ha logrado recuperar ya el nivel de empleo previo a la pandemia y que cuenta con un porcentaje de personas en ERTE “muy por debajo” de la media española



València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantenido una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivà, que ha permitido avanzar en la coordinación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) , de manera que se creará una “ventanilla única” para la gestión de ambas prestaciones.



Así lo ha explicado en la rueda de prensa conjunta con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras el encuentro mantenido en el Palau de la Generalitat, al que han asistido también la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent.



El president ha explicado que,en los próximos meses, se firmará el convenio con el Gobierno que facilitará la puesta en marcha de una “ventanilla única” para gestionar el IMV y la RVI, una medida que demuestra que “lo importante no son las administraciones, sino las personas”.



Puig ha subrayado que la “ventanilla única” permitirá avanzar “aún más” en la coordinación de unas prestaciones que actúan como auténtico “escudo social” ante los sectores más desprotegidos.



Ximo Puig, que ha calificado la reunión de “intensa” y de “muy positiva”, ha agradecido la “voluntad permanente” del titular del Ministerio de Inclusión de cooperar con la Generalitat y de trabajar de forma coordinada no solo “en la agenda común de la pandemia y la necesaria reactivación económica y social”, sino también para “optimizar al máximo” un mecanismo como el IMV, “que está avanzando a gran velocidad”.



El jefe del Consell se ha referido así a las más de 100.000 prestaciones del IMV que llegarán a las familias más vulnerables de la Comunitat Valenciana, y que, junto a las más de 70.000 personas que están ya recibiendo la Renta Valenciana de Inclusión, reflejan que “el objetivo de que nadie se quede al margen en la salida de esta crisis se está evidenciando”.



La reunión también ha permitido constatar que los ERTE han sido un “instrumento vital” para mantener el empleo y la supervivencia de las empresas, tal y como ha explicado el president, que ha valorado la disposición expresada en el encuentro por el ministro de seguir explorando, en la negociación con los agentes sociales, esta vía en el futuro adaptada a las nuevas realidades.



Recuperación del empleo



El president ha remarcado que en estos momentos ya solo quedan 24.000 personas trabajadoras afectadas por ERTE y que la Comunitat Valenciana ha logrado recuperar ya el nivel de empleo previo a la pandemia, un aspecto en el que también ha incidido el ministro de Inclusión, que ha destacado el “dinamismo singular” que se aprecia en el territorio valenciano, con mejor comportamiento que la media española. En este sentido, ha precisado que la cifra de personas en ERTE en la Comunitat se sitúa “muy por debajo” del promedio estatal.



Por otro lado, Puig ha avanzado también que la Comunitat Valenciana participará en un proyecto piloto que desarrollará el Ministerio de Inclusión en el marco de las actuaciones encuadrables en los fondos Next Generation EU, sobre itinerarios para personas vulnerables, y que también se irá concretando en los próximos meses.