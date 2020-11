¿Por qué nos pintamos los labios?

El carmín ha sido siempre una pieza clave del maquillaje, desde Marilyn Monroe hasta Kylie Jenner. Sin embargo, las raíces de esta moda son mucho más profundas y se remontan a la edad antigua. Eso sí, con otras connotaciones diferentes a las actuales. La historia del pintalabios es la del poder, la rebeldía y la tragedia. Este simple acto actual de decorar nuestros labios fue en otros tiempos muy ofensivo e incluso punible con la muerte. Según la información de In The Know, hemos preparado la historia de la barra de labios.

Del 3000 al 30 a.C.Los habitantes de la antigua Mesopotamia molían gemas y plomo blanco para añadir color a sus labios.

Del 3000 al 30 a.C.Cleopatra mandaba fabricar su propia barra de labios, que incluía hormigas aplastadas, carmín y cera de abejas.

Del 3000 al 30 a.C.La historiadora de moda Rachel Weingarten contó en Bustle que la realeza y la clase noble solían llevar color en los labios para mostrar su estatus social, sin importar el género.

Del 3000 al 30 a.C.Las clases menos pudientes de Egipto llevaban, durante la época de Cleopatra, una mezcla de barro y agua que sin embargo carecía del tono rojo vibrante del carmín de las clases nobles.

Siglo XVEl estatus de nobleza que el carmín en los labios otorgaba en el antiguo Egipto se revirtió en el siglo XV. Muchos nobles y monarcas creían que pintarse los labios era un acto reservado a las personas de clase bajas y prostitutas, además de los pecadores.

Siglo XVINo obstante, el carmín en los labios volvió a estar de moda cuando la reina Isabel I de Inglaterra comenzó a llevarlo para contrastar con el tono pálido de su piel (que incluso aclaraba con un cosmético).

Siglo XVIISin embargo, unos años después, el Parlamento Británico aprobó una moción para castigar el uso de la barra de labios, asegurando que se podía usar como embrujo para atraer a los hombres al matrimonio con malas artes.

siglo XIX En Inglaterra, la reina Victoria declaró que cualquier tipo de maquillaje era vulgar, asegurando que solo serían adecuados para el teatro o la prostitución. Las clases altas de Inglaterra actuaron acorde al dictado de su reina y comenzaron a mostrar su cara más natural.

Finales de siglo XIX Ponerse maquillaje era un acto que aún se veía como íntimo, por lo que cuando la actriz francesa Sarah Bernhardt usó la barra de labios en público causó un gran escándalo.

Comienzos de siglo XXLas suffragettes de Nueva York protestaron en 1912 con carmín en los labios. De hecho, según Mic, Elizabeth Arden entregó varias barras de labios a las mujeres que se manifestaron con ella.

Comienzos de siglo XXMaurice Levy creó en 1915 la primera barra de labios moderna, tal y como la conocemos en la actualidad. ¡Era perfecta debido a su gran portabilidad!

Comienzos de siglo XXLa receta moderna se componía de insectos triturados, cera de abeja y aceite de oliva. Sin embargo, la mezcla se volvería rancia tras un par de horas en los labios.

Comienzos de siglo XXLa barra de labios se volvió aún más popular con las compañías de bellezas como Chanel o Estée Lauder. Coco Chanel llegó a decir que “si estás triste, ponte labial y ataca”.

Comienzos de siglo XXEn 1933, Vogue declaró que el carmín era el cosmético más importante para la mujer, afirmación que ganaba fuerza con el aumento de producción de la barra de labios en un mercado postbélico en alza.

Mediados de siglo XXTodas las actrices llevaban los labios pintados, por lo que esta moda se expandió rápidamente a todos los países del ámbito occidental.

Mediados de siglo XXAl parecer, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mostró un odio evidente a las mujeres que llevaban los labios pintados y llegó incluso a prohibirlo. Por esta razón, el carmín se convirtió en un símbolo de resistencia femenina.

Mediados de siglo XXAdemás, cuando Marilyn Monroe comenzó a conquistar la pantalla con sus labios rojos, el carmín pasó a ser también un símbolo sexual.

Décadas de los 60 y 70Los sesenta trajeron una revolución sexual bajo el brazo, con la aparición de las minifaldas, del control de natalidad y varios movimientos feministas. En este contexto, la barra de labios evolucionó del rojo clásico a tonos más naturales.

Décadas de los 60 y 70Varios de esos nuevos movimientos feministas y la cultura hippie apostaban a su vez por no usar ningún tipo de maquillaje.

Décadas de los 60 y 70Sin embargo, estrellas como el andrógino David Bowie y la reina de la discoteca Donna Summer mantuvieron el tono carmín vivo.

Los 80Madonna hizo posible que el rojo fuese de nuevo el tono principal en los labios de la década de los 80.

Los 90A pesar de que Julia Roberts arrasó durante esta década con sus labios rojos en Pretty Woman, otros colores comenzaron a amenazar de nuevo el monopolio carmín de los pintalabios.

Los 90El Feminismo del pintalabios surgió a finales de los 90 para animar a las mujeres a disfrutar de su sexualidad y feminidad frente a las directrices y a la opresión patriarcal de nuestra sociedad.

Los 2000El pintalabios rojo perdió su estatus de icono feminista durante esta década. Además, el temor a su toxicidad también desapareció durante estos primeros años de siglo. El rojo se mantenía únicamente como el símbolo de la moda clásica.

Una demostración de fuerzaEl pintalabios inspiró a mujeres como Dita Von Teese, quien dijo que “los tacones y el carmín harán que la gente tenga miedo a Dios”.

El tono rojo modernoA pesar de que muchas personas siguen decidiéndose aún por el tono carmín brillante, más clásico, la mayoría de las celebridades optan hoy en día por el rojo mate.

Seña de identidad de algunas estrellasGwen Stefani, por ejemplo, llevó carmín durante todas las etapas de su carrera: desde su periodo en No Doubt hasta su momento como cantante solista.