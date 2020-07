La Marina de València promueve el verano en el mar con la campaña Estiu de La Mar

Con ilustraciones del valenciano Sergio Membrillas que ejemplifican los distintos usos de La Marina de València.

Un verano lleno de música, náutica, cultura, gastronomía y ocio en el puerto histórico de València.

La Marina de València lanza la campaña de divulgación Estiu de La Mar, que pone en valor los atributos del verano en el mar y las acciones cotidianas como disfrutar de la gastronomía, del espacio público, de la música y de los deportes náuticos. La campaña cuenta con una serie de ilustraciones del valenciano Sergio Membrillas que ejemplifican la diversidad de usos de La Marina de València, y que se difundirán a través de los canales online y de una pegada de carteles por la ciudad.

La combinación de propuestas de ocio, deportes náuticos, gastronomía, cultura y entretenimiento, convierten al antiguo puerto de València en uno de los puntos más atractivos de la ciudad durante el verano. Escuchar música en directo al aire libre de la mano de los conciertos de la Pèrgola de Cervezas Alhambra o de Republic Alive en Marina Sur, salir al mar a practicar vela, windsurf, surf o paddle surf, sentarse a disfrutar de una comida o cena con vistas increíbles, o simplemente recorrer La Marina en bicicleta, a pie o en patines, son solo algunas de las opciones que ofrece la dársena y que se recogen en la campaña Estiu de La Mar.

El autor de las ilustraciones es el valenciano Sergio Membrillas, que combina su trabajo con la enseñanza, tanto en el Máster de diseño e Ilustración de la Universidad Politécnica de Valencia, como en otras universidades (WdKa de Rotterdam). Membrillas ha realizado trabajos para medios como The New Yorker, The New York Times, The Economist, The International Herald Tribune, Le Monde, The Washington Post o marcas como Fila, entre otros.

