La concejala Maite Ibáñez presenta una treintena de propuestas culturales de este espacio del barrio del Grau

l

“La Mutant reafirma su compromiso con el sector de las artes escénicas y con los creadores locales y nacionales. Y, con todas las medidas de seguridad adecuadas y establecidas por la autoridad competente, vuelve a subir el telón”. Con estas palabras, la concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, ha presentado hoy la programación de este teatro municipal de la calle Juan Verdeguer con una treintena de propuestas culturales hasta finales de junio “y con la convicción de que, ahora más que nunca, debe ser una plataforma de exhibición para nuestros artistas”. “El cartel presentado, y disponible en la web de este espacio escénico del barrio del Grau, da visibilidad a nuevos proyectos valencianos y otras iniciativas integradas en el marco interdisciplinar y de artes vivas que defiende La Mutant (como son la danza, el circo, la música y el performance). También incluye proyectos audiovisuales “para suplir la carencia de pantallas públicas de la ciudad”, y mantiene la interacción con el público, “con todas los protocolos de seguridad necesarios”.

La concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, ha explicado que “en uno de los momentos de mayor incertidumbre para las artes escénicas, La Mutant refuerza su apuesta por los creadores locales y nacionales”. De hecho, “más de la mitad de las propuestas culturales anunciadas tienen sello valenciano o cuentan con una presencia importante de profesionales de la Comunitat”. Entre los nombres locales que protagonizarán la nueva temporada con varios estrenos absolutos se encuentran Nou Dansa, Ladyfunta, Vicente Arlandis o Pete Lala. Por lo que respecta a la presencia de artistas nacionales e internacionales, la edil ha destacado la actuación de Xavier Bobés, Los Enemigos, Thomas Noone, La Intrusa o Ayelen Parolin

Así, “con la premisa de apoyar y visualizar nuevos proyectos culturales, La Mutant ofrece una programación multidisciplinar para agitar la vida de la ciudad”, ha manifestado la concejala, tras agradecer “el esfuerzo realizado para mantener esta oferta cultural que, con el reajuste necesario a causa de la pandemia, muestra del apoyo incondicional de la Concejalía y de los teatros municipales a un sector enormemente castigado por la covid-19”.

En la presentación de la nueva programación también ha participado Marta Banyuls, la coordinadora artística de La Mutant, que fue la primera sala que se abrió al público tras el estado de alarma y una de las primeras de la ciudad en reiniciar su actividad tras el paréntesis estival.

Según ha detallado Marta Banyuls, la nueva temporada de La Mutant arrancó el pasado 8 de enero, apenas nueve días después de la representación que cerraba la etapa anterior, “una circunstancia que evidenciaba la necesidad de recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento, por un lado, y de dar cabida al mayor número posible de propuestas de diferentes géneros y procedencias, por otro”.

“Cabe destacar que dos de los tres espectáculos acogidos por La Mutant durante enero pertenecían a artistas y compañías autóctonas, y que el que cerrará la programación del mes, este próximo fin de semana, la performance Cuerpo gozoso se eleva ligero (días 29 y 30), lleva la firma del alicantino Vicente Arlandis, que entre el 9 y el 11 de abril también estrenará en la sala su último proyecto escénico, La inutilidad de la H, ha resaltado Marta Banyuls.

En el marco de la filosofía escénica de La Mutant, resaltan, entre otros, proyectos la pieza Bailar al sonido (26 y 27 de marzo), de la coreógrafa Sandra Gómez, o las citas performativas y de investigación AcciónLab (15 y 16 de mayo y 19 y 20 de junio) y AHORA Festival de Artes Vivas (del 24 al 27 de junio), ambas organizadas por colectivos pertenecientes a la ciudad de València.

Por su parte, la danza local estará representada por compañías como Ladyfunta, encargada de poner en escena La rebel·lío de les papallones o La primavera que les va parir (4 y 5 de junio), o Nou Dansa, que el 16 y 17 de abril traerá a la sala el estreno absoluto de Fake Life, una reflexión sobre la existencia impersonal de muchos jóvenes que viven atados a sus teléfonos móviles, dentro del Festival Dansa València.

Las actuaciones de músicos y formaciones valencianas volverán a tener un papel destacado en la nueva temporada de La Mutant, con ofertas diversas como el quinteto de jazz encabezado por el saxofonista Manolo Valls (25 de marzo, Premi Carles Santos al mejor disco de este género), la mezcla de pop, funk, R&B y hip-hop del grupo Pete Lala (22 de abril) o la música de raíces tradicionales del trío Marala (6 de mayo), cuya integrante Sandra Monfort es natural de Pedreguer. Además, el 23 de mayo y el 6 de junio se celebrarán las Berlín Series, dos sesiones de música experimental inspiradas en las nuevas tendencias berlinesas y organizadas por la plataforma Diàleg Obert, con sede en el barrio de El Cabanyal.

PANTALLA DE CINEMA

Finalmente, dos serán las propuestas de tipo audiovisual que pasarán por el teatro estos próximos meses son el festival de series LABdeseries (20, 21, 23 y 24 de abril), que llevará a La Mutant coloquios y proyecciones de las mejores ficciones televisivas, y el ciclo de cine El horror de ser mujer (5 y 6 de marzo), una mirada al papel de la mujer en el cine de terror coordinada por el dúo cinéfilo Las Bloody Girls.

Además de la amplia representación valenciana, la sala de Joan Verdeguer contará en su programación con algunos de los artistas y compañías más importantes de la escena alternativa nacional. En febrero, dos reconocidos creadores barceloneses llevarán hasta la sala sus espectáculos más recientes: por una parte, Xavier Bobés propondrá en Corpus (días 12 y 13) un diálogo entre el arte teatral y el escultórico reservado únicamente para 25 espectadores; por otra, Quim Girón, al frente de la formación Animal Religion, ofrecerá su particular interpretación del mundo del circo en Ahir (días 19 y 20). Por último, también en febrero, los gallegos Matarile pondrán en escena Daimon y La jodida lógica (días 26 y 27), un montaje de gran formato donde la danza convive con la música en directo.

En marzo, la pareja artística formada por Laida Azkona y Txalo Toloza traerán desde Navarra Teatro Amazonas. El delirio más grande del mundo (días 12 y 13), una nueva entrega de su proyecto performativo sobre el colonialismo actual, y la semana siguiente la mítica banda de rock madrileña Los Enemigos presentará en vivo su último LP Bestieza (día 20). El 30 de abril y el 1 de mayo, y relacionado con la celebración del Día Internacional de la Danza, la compañía catalana La Intrusa (Premio Nacional de Danza 2015) ofrecerá en It´s a Wrap una reflexión en clave de danza sobre el concepto de final con homenajes al cine de Stanley Kubrick, y el 28 de mayo el malagueño Alberto Cortés presentará en El ardor un poema teatral sobre sociedad y revolución. Finalmente, los leoneses Nilo Gallego y Chus Domínguez, integrantes del colectivo experimental Orquestina de Pigmeos, representarán en Brilliant Corners (25 y 26 de junio) su particular rodaje cinematográfico en una pieza que también combina música y performance.

Además, por La Mutant pasarán estos meses prestigiosos artistas del circuito internacional, como el británico afincado en Barcelona Thomas Noone y su aclamado monólogo bailado After the Party (7 y 8 de mayo), donde conversa con un alter ego con forma de marioneta y por el que fue finalista a los Premios Max 2019 por este montaje , o la argentina residente en Bélgica Ayelet Parolin, que el 11 de junio visitará la sala con un doble espectáculo de danza, Wherever the Music Takes You II y With.