08/02/2021

– La Unidad de la Policía Adscrita a la Comunitat identifica a más de 3.300 personas y cerca de 2.000 vehículos entre el viernes y el domingo

– El 80% de las multas ha sido por incumplir el confinamiento





La Policía de la Generalitat ha impuesto 431 multas durante el segundo fin de semana del cierre perimetral de las 16 ciudades más pobladas de la Comunitat Valenciana, el doble que el fin de semana anterior en el que se impusieron un total de 202 multas.



El 80% de estas multas (352) ha sido por incumplir el confinamiento, mientras que el 20% restante (79) ha sido por no utilizar la mascarilla o saltarse el toque de queda. El cuerpo autonómico ha identificado a 3.361 personas, el doble que el fin de semana anterior, y a 1.950 vehículos. También ha inspeccionado 113 establecimientos, y ha sancionado a tres. Además, se han impuesto otras 13 multas por tenencia de droga y armas.



Se han realizado 677 advertencias por uso inadecuado de mascarilla, por no respetar la distancia de seguridad o por saltarse el toque de queda, lo que supone 34 más que durante el primer fin de semana de cierre perimetral.



Actuaciones de la Policía Local



La Unidad de Coordinación de Emergencias Policiales (Cempol), ha informado de que las 16 policías locales de las poblaciones perimetradas han realizado 435 controles de acceso y han efectuado tres detenciones durante el fin de semana por incumplimiento de la normativa anti COVID-19. También se han levantado 1.647 actas y sancionado a 208 establecimientos. Además, se ha denunciado 161 reuniones no permitidas y han intervenido en 99 reuniones en el ámbito familiar o social.