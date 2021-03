01/03/2021

– Durante los cinco fines de semana comprendidos entre el 29 de enero y el 28 de febrero, la Unidad Adscrita a la Comunitat identifica a 13.522 personas y 11.690 vehículos en las 16 ciudades de más de 50.000 habitantes

– La Policía Autonómica y el conjunto de policías locales de las ciudades perimetradas han sancionado a 290 establecimientos





La Policía de la Generalitat ha impuesto 3.452 multas por incumplir las restricciones de movilidad decretadas por el Consell entre el 29 de enero y el 28 de febrero en las 16 ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes para frenar la expansión de la COVID-19. De ellas, 1.541 han sido por saltarse el cierre perimetral y otras 1.911 por incumplir el uso de mascarilla o no respetar el toque de queda.



La Unidad Adscrita a la Comunitat Valenciana ha sancionado a 26 establecimientos durante las 551 inspecciones realizadas en los cinco fines de semana. También ha identificado a 13.522 personas y 11.690 vehículos.



Por otra parte, se han realizado 2.196 advertencias por uso inadecuado de la mascarilla, por no respetar la distancia de seguridad o por saltarse el toque de queda. Durante los controles, también se han levantado 68 actas por tenencia de drogas y armas.



Actuaciones Policía Local



La unidad de coordinación de emergencias policiales Cempol ha informado de que las 16 policías locales de las poblaciones perimetradas han detenido a 31 personas por incumplir las medidas decretadas por la Generalitat a lo largo de los cinco fines de semana.



Las plantillas de Policía Local han levantado 6.777 actas y han sancionado a 264 establecimientos. En cuanto al número de denuncias por reuniones no permitidas, han sido 1.051, frente a las 600 intervenciones a causa de reuniones en el ámbito familiar o social.