La telaraña de mentiras y el universo de actores y situaciones ficticias que, según la Fiscalía, creó Alejandra para procurarse una coartada ante la muerte de Dominique (el hijo adoptivo y autista de su novio) han quedado a la vista del jurado de la mano de la Policía en la sesión de hoy. Alejandra se enfrenta a la prisión permanente revisable por, según las acusaciones, haber estrangulado al pequeño de 8 años porque para ella “era un estorbo” la tarde del 30 de agosto de 2017 en su casa de Elda (Alicante). Los agentes han coincidido en que -después de la simulación de robo que hizo Alejandra y de agresión sexual tanto a ella como al menor- el crimen de Dominique quedaba en casa.

Los investigadores han abundado en las explicaciones que no cuadraban que les daba la acusada y también se han detenido en las costosas labores, de meses, que se vieron obligados a realizar después de que ella les engañara asegurando que había sido víctima de un asalto por parte de dos supuestos hombres vestidos de motoristas que, dijo, irrumpieron en su casa. Fue necesario comprobarlo todo: las supuestas agresiones sexuales, el asalto que Alejandra aseguraba del que había sido víctima y un supuesto móvil económico. Fue un trabajo extraordinario por su complejidad y los agentes no escatimaron en medios ni en horas. Aunque la Policía supo pronto que nada era como lo contaba y ella se convirtió en la principal sospechosa, los agentes cumplieron con todos los trámites. En al primera sesión del juicio celebrada ayer, Alejandra aseguró que el niño murió tras atragantarse con una loncha de jamón york y que si se inventó aquel robo fue debido al miedo que sintió.

Esta fue la versión que dio a la Policía cuando la detuvieron. Hasta ese momento seguía manteniéndose en que la habían asaltado. En sus declaraciones, uno por uno, los agentes han señalado que las “continuas contradicciones y la actitud” de Alejandra así como los informes forenses que descartaba la agresión sexual les llevaron a concluir que se trataba de un homicidio. “Las situaciones no cuadraban y además nos sorprendió su tranquilidad ante una experiencia tan traumática”, ha dicho uno de los investigadores en la sala. No obstante, ha quedado claro que la Policía tuvo que bregar con la declaración permanente de Alejandra de que se había producido un asalto y con el escenario que preparó ya que tras el crimen le bajo los pantalones a Dominique, le untó con aceite sus genitales y ella misma se autolesionó para dar fuerza a su falso relato. La movilización policial fue intensa. Otro de los policías ha revelado que el novio de Alejandra, y padre adoptivo de Dominique, tuvo sus dudas sobre ella. “Nos manifestó sus dudas tras la muerte de su hijo porque no le cuadraba la actitud de la mujer”. Una actitud que, según han contado, pasaba por continuar preparando un viaje a Mallorca tras la muerte del pequeño, por ejemplo. Mañana se sentarán ante el tribunal popular el padre y la madre adoptivos de Dominique, una pareja que se había separado poco antes de que él comenzara su relación con Alejandra.