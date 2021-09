Cano: “la gente ha entendido que tenía que volver pronto a sus casas y lo ha cumplido. Esto ha generado que a la 01:00 o 01:30 horas València era en plenas fallas una ciudad tranquila”.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha comparecido hoy en rueda de prensa para hacer balance del dispositivo especial de seguridad durante los actos falleros. “Bajo mi punto de vista, ha salido muy bien, creo que hemos demostrado a toda la ciudadanía valenciana, y del resto de España que somos capaces de llevar a cabo este tipo de eventos”. Un resultado que según Cano se podrá comprobar de manera definitiva “a finales de septiembre cuando tengamos los datos de contagio y veamos que la curva de contagios sigue con este proceso de descenso que en este momento se encuentra”.

El concejal ha destacado la importancia de estos actos, ya que las Fallas son “el valor cultural más importante de la ciudad -junto con la Lonja- ya que son Patrimonio Inmaterial de Humanidad”. Según el Cano “el cumplimiento de las normas ha sido generalizado”, y ha felicitado de manera especial a las comisiones falleras que han sido “unos aliados responsables, que han contribuido al cumplimiento de la normativa covid-19 y por tanto al éxito de las fiestas”. Cano ha destacado que “únicamente se han puesto 7 denuncias a comisiones falleras, por infracciones de tipo administrativo”.

En cuanto a los números que dejan las fiestas, destaca que desde el pasado miércoles la Policía Local ha realizado 658 servicios humanitarios, ha puesto 251 denuncias por infracciones relacionadas con el uso de petardos, y ha realizado 7 denuncias a locales de venta de material pirotécnico, en las 59 inspecciones que ha llevado a cabo.

Respecto al al botellón, el responsable del área de Protección Ciudadana ha afirmado que “es evidente que hemos tenido, pero las fallas no han sido generadoras de botellones, no ha habido un repunte en la ciudad. Además no han generado ningún problema de orden público ni de seguridad ciudadana, hemos abordado estas pequeñas concentraciones y se han disuelto rápidamente”. Durante la semana se han puesto 60 denuncias por infracciones relacionadas con este asunto.

En cuento al toque de queda según Cano “la gente ha entendido que tenía que volver pronto a sus casas y lo ha cumplido. Esto ha generado que a la 01:00 o 01:30 horas València era una ciudad tranquila en plenas fallas, salvo casos aislados”.

Aarón Cano también ha analizado los actos realizados por el Ayuntamiento, como las mascletaes, los castillos, la Ofrenda, la Nit de la Cremà y la visita a la Plaza de la Verge, que ha tenido “un resultado muy positivo. En ocasiones nos han dejado imágenes tristes como en el caso de la ofrenda, pero que demuestran la seriedad en el cumplimiento de las medidas”. Los castillos y las mascletaes realizadas en los diferentes barrios “han sido una experiencia muy positiva y una forma de democratizar la fiesta”. En cuanto a la Cremà, “todo funcionó muy bien, se han quemado 370 monumentos, y en 91 de ellos hubo presencia de los bomberos, que han realizado un gran trabajo digno de elogio, porque se ha hecho más rápido que en años anteriores, ya que a la 01:00 horas ya se habían quemado todas las fallas excepto cuatro”, ha afirmado el concejal.

Otros datos que podemos destacar durante la última semana son las 27 denuncias que ha puesto la Policía Local por delitos contra la propiedad, las 157 puestas por conflictos de convivencia o las 148 por infracciones relacionadas con la ordenanza municipal de ruido.

Como conclusión responsable del área de Protección Ciudadana ha felicitado “a toda la ciudadanía por su comportamiento, a los cuerpos de seguridad y de emergencia de la ciudad por el trabajo realizado, y a todos en general porque hemos sido capaces de llevar a cabo estas fiestas con total seguridad y respeto a la pandemia”.

