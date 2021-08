Las pérdidas en el campo valenciano son cada vez más elevadas por numerosas especies, como por ejemplo el conejo que denunció el pasado viernes

9 de agosto de 2021.- La comisión de seguimiento de los daños por fauna salvaje de la Conselleria de Agricultura, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica lleva sin reunirse desde hace más de un año, pese a la elevada incidencia de los daños en los cultivos, según denuncia LA UNIÓ, quien ha solicitado su urgente convocatoria.

Concretamente, la última reunión de este órgano que debe velar por la prevención y control de esta fauna se celebró el 14 de julio del pasado año. LA UNIÓ ya ha remitido un escrito a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la que solicita la convocatoria de una reunión de esa comisión de seguimiento ante los daños evidentes que provoca la fauna silvestre en el campo valenciano y que afecta directamente a la rentabilidad de las explotaciones.

LA UNIÓ aprovechará esa reunión para reclamar, entre otras cuestiones, que el control de la sanidad animal de la fauna salvaje pase en la Conselleria del área de Medio Ambiente a la Dirección General de Agricultura que ya lo viene realizando para las especies ganaderas, de forma que se coordinen correctamente los controles y se detecten los posibles traspasos de enfermedades entre la fauna salvaje y las especies ganaderas.

También insistirá en que se establezca un plan de formación para las personas relacionas con el medio ambiente, como ganaderos, agricultores, agentes forestales, cazadores, pescadores, silvicultores para la vigilancia sanitaria de los animales silvestres con la intención de crear un sistema precoz de detección y alerta de focos de enfermedades como la PPA o la influenza aviar que podrían causar pérdidas millonarias a las ganaderías.

Del mismo modo, apuesta porque las Administraciones efectúen de forma continuada un censo poblacional de las especies causantes de daños (agrícolas, ganaderos, accidentes de tráficos, infraestructuras, márgenes), tanto en cotos, zonas comunes o gestionadas por las distintas administraciones, y se establezcan las directrices ordinarias y extraordinarias para su control en el caso de daños que superen los umbrales determinados. Pide así mismo que se agilice la concesión de permisos o autorizaciones en en las distintas zonas para que mediante la actividad cinegética se reduzcan los daños en los cultivos. Solicita también la organización regular por Ley los controles poblacionales para aumentar la eficiencia en la gestión autorizando, para personal formado, visores térmicos, supresores de sonido, etc., con el objetivo de reducir el nivel de población de la especie sobre la que se actúa.

Otro de los aspectos que exige LA UNIÓ es que se mantengan en condiciones las infraestructuras (barrancos, márgenes de carreteras, vías ferrocarril, etc.) para que no sean reservorios de fauna salvaje con el fin de evitar los daños que provocan en los cultivos próximos. Para la fauna no cinegética, aboga por el establecimiento de un mecanismo de compensación por los daños.

Cabe señalar que precisamente el pasado viernes, la organización denunciaba que campos de cítricos de la comarca de la Plana Alta -y es extensible a otras zonas- se veían amenazados por culpa de la sobrepoblación de conejos que provocaban la muerte de los árboles tras mordisquearlos dejando sin suministro de savia a las ramas y frutos.

LA UNIÓ insiste en que la presión cinegética por numerosas especies es elevada y por ello reclama medios y propuestas eficaces para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado. La problemática se agrava aún más en zonas de seguridad donde no se puede cazar y allí donde los cultivos se abandonan por falta de rentabilidad, y ahí es donde la Administración ha de actuar de forma coordinada y urgente. Tampoco la actual línea de seguro por daños cinegéticos cubre las necesidades del sector y resulta al final dificultosa e inviable para indemnizar la muerte por ejemplo del arbolado.

A/A SECCIÓ AGRICULTURA-COMARQUES

L’organització proposa una sèrie de mesures per a controlar i reduir la sobrepoblació fins a nivells sostenibles per al medi

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la comissió de seguiment de la fauna salvatge porta ja més d’un any sense reunir-se

Les pèrdues en el camp valencià són cada vegada més elevades per nombroses espècies, com per exemple el conill que va denunciar divendres passat

9 d’agost de 2021.- La comissió de seguiment dels danys per fauna salvatge de la Conselleria d’Agricultura, Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica porta sense reunir-se des de fa més d’un any, malgrat l’elevada incidència dels danys en els cultius, segons denúncia LA UNIÓ, qui ha sol·licitat la seua urgent convocatòria.

Concretament, l’última reunió d’aquest òrgan que ha de vetlar per la prevenció i control d’aquesta fauna es va celebrar el 14 de juliol del passat any. LA UNIÓ ja ha remés un escrit a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, en la qual sol·licita la convocatòria d’una reunió d’eixa comissió de seguiment davant els danys evidents que provoca la fauna silvestre en el camp valencià i que afecta directament la rendibilitat de les explotacions.

LA UNIÓ aprofitarà la reunió per a reclamar, entre altres qüestions, que el control de la sanitat animal de la fauna salvatge passe en la Conselleria de l’àrea de Medi Ambient a la Direcció General d’Agricultura que ja ho realitza per a les espècies ramaderes, de manera que es coordinen correctament els controls i es detecten els possibles traspassos de malalties entre la fauna salvatge i les espècies ramaderes.

També insistirà que s’establisca un pla de formació per a les persones relaciones amb el medi ambient, com a ramaders, llauradors, agents forestals, caçadors, pescadors, silvicultors per a la vigilància sanitària dels animals silvestres amb la intenció de crear un sistema precoç de detecció i alerta de focus de malalties com la PPA o la influença aviària que podrien causar pèrdues milionàries a les ramaderies.

De la mateixa manera, aposta perquè les Administracions efectuen de forma continuada un cens poblacional de les espècies causants de danys (agrícoles, ramaders, accidents de trànsits, infraestructures, marges), tant en vedats, zones comunes o gestionades per les diferents administracions, i s’establisquen les directrius ordinàries i extraordinàries per al seu control en el cas de danys que superen els llindars determinats. Demana així mateix que s’agilite la concessió de permisos o autoritzacions en les diferents zones perquè mitjançant l’activitat cinegètica es reduïsquen els danys en els cultius. Sol·licita també l’organització regular per Llei els controls poblacionals per a augmentar l’eficiència en la gestió autoritzant, per a personal format, visors tèrmics, supresores de so, etc., amb l’objectiu de reduir el nivell de població de l’espècie sobre la qual s’actua.

Un altre dels aspectes que exigeix l’organització és que es mantinguen en condicions les infraestructures (barrancs, marges de carreteres, vies ferrocarril, etc.) perquè no siguen reservoris de fauna salvatge amb la finalitat d’evitar els danys que provoquen en els cultius pròxims. Per a la fauna no cinegètica, advoca per l’establiment d’un mecanisme de compensació pels danys.

Cal assenyalar que precisament divendres passat, l’organització denunciava que camps de cítrics de la comarca de la Plana Alta -i és extensible a altres zones- es veien amenaçats per culpa de la sobrepoblació de conills que provocaven la mort dels arbres després de rosegar-los deixant sense subministrament de saba a les branques i fruits.

LA UNIÓ insisteix que la pressió cinegètica per nombroses espècies és elevada i per això reclama mitjans i propostes eficaces per a controlar i reduir aquesta proliferació fins a nivells sostenibles per al mitjà, ja que els llauradors pateixen un sobrecost desmesurat. La problemàtica s’agreuja encara més en zones de seguretat on no es pot caçar i allí on els cultius s’abandonen per falta de rendibilitat, i ací és on l’Administració ha d’actuar de manera coordinada i urgent. Tampoc l’actual línia d’assegurança per danys cinegètics cobreix les necessitats del sector i resulta al final dificultosa i inviable per a indemnitzar la mort per exemple de l’arbratge.