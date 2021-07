La preinscripción será del 6 al 19 de septiembre y los precios de 30 a 55 euros

El Consejo Rector de la Universidad Popular de València ha aprobado la programación de actividades de ciclo largo para el curso 2021/22 de este Organismo Autónomo municipal. La oferta de formación y animación sociocultural para el próximo curso incluye 39 actividades que se desarrollarán de octubre de 2021 a junio de 2022 y que se enmarcan en 6 áreas temáticas distintas: artes plásticas, formación general, inglés, expresión corporal y musical, valenciano y cultura valenciana y tecnologías. El Consejo Rector también ha aprobado hoy la relación de puestos de trabajo y una modificación de créditos de 1’7 millones de euros para la adquisición de locales y la instalación de equipos en los centros.

La concejala de Servicios Sociales y presidenta de la Universidad Popular de València, Isabel Lozano, ha afirmado que “encaramos el próximo curso con mucha confianza después de haber sido capaces de mantener la actividad en marcha durante toda la pandemia aun con las importantes dificultades”. El curso 21/22 “será el de reencuentro en las aulas con mayor normalidad, una programación actualizada y el propósito de llenar de propuestas, no solo formativas también socioculturales, los espacios recientemente renovados o estrenados antes de la pandemia, como son UP Ribes Espacio sociocultural, UP Benicalap Espacio sociocultural y UP Benimaclet”, continúa Lozano.

También “estamos muy satisfechas de haber aprobado hoy la relación de puestos de trabajo que significa un importante avance en el proceso que hemos impulsado de regularización laboral del personal formador-animador sociocultural. La Universidad Popular tiene una plantilla de personal altamente especializada y con una larga experiencia que ha visto históricamente demorada o aplazada la posibilidad de una regularización y tenemos el propósito firme de completarla en esta legislatura”.

Calendario de preinscripción y matrícula

El período de preinscripción para las actividades del curso 2021/22 estará abierto del 6 al 19 de septiembre. La preinscripción se hará en línea pero los centros UP estarán abiertos a partir del 1 de septiembre para resolver presencialmente dudas y facilitar las preinscripciones a las personas que puedan tener dificultades de acceso a las nuevas tecnologías o a la conexión a internet.

El 21 de septiembre se realizará el sorteo de plazas y la formalización de las matrículas será del 23 de septiembre al 3 de octubre. La matrícula para el curso completo y en un solo pago será de 30 o 55 euros según actividad. Las clases del curso 2021/22 empezarán el 4 de octubre para los grupos de lunes y miércoles y el 5 de octubre para los grupos de martes y jueves. La posibilidad de matrícula quedará abierta mientras queden plazas libres.

El acceso a la programación de actividades para el curso 2021/22 y a la plataforma de matrícula se realizará en la web www.universitatpopular.com.

Relación de puestos de trabajo y adquisición de locales y equipación

El Consejo Rector de la Universidad Popular también ha aprobado hoy la relación de puestos de trabajo de este organismo autónomo del Ayuntamiento, cumpliendo así uno de los objetivos del Plan Estratégico de la UP y dentro del marco del Plano-Programa de armonización y homologación de entidades del sector público local del Ayuntamiento de València, en cuyo ámbito de aplicación se encuentra la Universidad Popular. La Plantilla de la UP está integrada por 122 plazas, de las que 15 son de personal funcionario, adscrito a los Servicios Centrales, y 107 son plazas de personal laboral de Formación Animación Socio-cultural.

Por otro lado, se ha aprobado una modificación de crédito de 1’7 millones de euros del presupuesto de 2021 de la Universidad Popular con el propósito de reducir el número de locales en alquiler ocupados por centros UP y avanzar en la adquisición de locales propios así como ampliar la dotación de equipaciones para los centros.

31 centros y más de 50.000 asistencias a recursos culturales

La Universidad Popular de València dispone de 31 centros en diferentes barrios del centro urbano y en los pueblos de la ciudad de València. Su programación de actividades está dirigida a las personas mayores de 18 años.

Además de la actividad formativa de duración anual, la Universidad Popular de València impulsa cursos y talleres de duración más corta a lo largo del curso y desarrolla un programa de actividades socioculturales para las personas matriculadas en sus centros, que moviliza cada curso más de 50.000 asistencias a recursos culturales de la ciudad como museos, cine, teatro, recorridos de interés histórico y cultural, así como actividades en colaboración con numerosas entidades e instituciones socioculturales.

Disponemos de documento con la programación.