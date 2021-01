Los estudiantes de la Universitat de València ponen el grito en el cielo porque consideran “arriesgado” que les obliguen a acudir presencialmente a las clases y a los exámenes a pesar de estar “en el peor momento de la pandemia”.

En esta situación de complejidad, uno de los universitarios ha detallado a elperiodic.com que “en la peor circunstancia del COVID-19, nos juntamos en la universidad decenas de personas en un aula durante horas, sin distancia social y sin apenas ventilación”.

Afirman que “llevamos pidiendo desde principios de curso más espacios seguros o filtros HEPA pero no hay rastro de ninguna de esas cosas. La decisión de optar por la vía telemática no es un capricho, sino que es la única opción segura debido a que las universidades no han hecho sus deberes durante el curso por si tenía que llegar un momento de crisis sanitaria como este”.

No creen que “estar a 10 grados en la clase” sean las condiciones más favorables, ya que mantienen las ventanas abiertas para garantizar la ventilación del aula.

Están en el pleno convencimiento de que “las Universidades se han preparado mal, actúan a última hora, a rebufo de las situaciones, sin anticiparse a ellas, escurriendo el bulto y pasando la pelota hacia arriba o hacia abajo, pero los rectorados nunca asumen responsabilidad. Nos insisten en que se han aplicado “medidas excepcionales” que no vemos, protocolos que no se cumplen, viviendo aglomeraciones en transporte público y en las facultades todos los días”.

Los propios alumnos nos han hecho llegar varias fotografías mediante las cuales denuncian las aglomeraciones que se producen en las clases, en los pasillos y en las instalaciones de la universidad.

La Universitat de València responde

Por otra parte, este digital se ha puesto en contacto con representantes de la Universitat de València, quienes mantienen una versión alejada de lo que relatan los alumnos.

“Los exámenes y las clases se están desarrollando con una gran normalidad y sin incidencias, ya que en la Universitat de València hay muchos grupos y muchos horarios diferentes, además de los protocolos de prevención contra el Coronavirus que hemos establecido”, argumentan.

La Universitat explica que “son muchos exámenes y han ido muy bien; el modelo de esta universidad es presencial, hay otras que son online, pero nosotros mantenemos el formato presencial en las clases y en los exámenes, además de que se podría provocar una injusticia haciéndolo online porque no todos los alumnos disponen de los mismos medios tecnológicos o condiciones”.

“Las distancias de seguridad y los protocolos a seguir como el uso de la mascarilla, el control de la temperatura o la ventilación de las aulas es lo que llevamos a cabo aquí, insistimos y exigimos a los alumnos que lo cumplan, por lo que si ellos lo incumplen y se aglomeran no es la Universitat quien lo está incumpliendo, son ellos”, finaliza el representante del centro universitario.