En la quinta etapa del Rally Dakar, la piloto de KH-7 ha resistido para llegar a meta de una pieza, pese a la exigencia física de la jornada.

“Al final he notado claramente la falta de entrenamiento y me lo he tenido que tomar con calma, porque la arena estaba mojada y tenías que hacer mucho esfuerzo“.

Cambio de escenario en el Rally Dakar. Si en las últimas jornadas, el recorrido estaba siendo claramente rápido, la quinta etapa, entre Riad y Al Qaishumah, ha marcado el punto de inflexión y ha exigido más de todo a los pilotos; más navegación, más habilidad y, sobre todo, más resistencia. Laia Sanz ha aguantado el tipo todo lo que ha podido para cubrir los 662 kilómetros totales (456 de especial cronometrada) y llegar a meta de una pieza. Lo ha hecho en 26ª posición, a 39 minutos y 39 segundos del vencedor del día.

El Rally Dakar 2021 estaba siendo asombrosamente asequible, hasta el momento, para Laia Sanz, que tomaba la salida mermada y sin la preparación necesaria después de su convalecencia por enfermedad. Quería más dureza y más dificultad, y eso es lo que le ha deparado la especial cronometrada que se ha disputado este jueves. Nada más y nada menos que 456 kilómetros con un terreno variado en el que se han alternado pistas de arena y tierra, lagos secos, zonas de piedra y una parte final de dunas que ha obligado a la de KH-7 y GasGas a echar el resto.

“Al final de etapa he notado claramente la falta de entrenamiento y me lo he tenido que tomar con calma, porque la arena estaba mojada y tenías que hacer mucho esfuerzo. Los últimos 80 kilómetros he notado un bajón físico y me han costado, pero es normal después de todo lo que he vivido este año pasado“, confiesa Laia Sanz.

Pese a todas las dificultades, la pluricampeona no se ha amedrentado y ha resistido con un único deseo en mente: llegar a Jeddah el día 15 y completar su undécimo Dakar consecutivo. Le costará sangre, sudor y lágrimas a medida que la carrera vaya mostrando su rostro más rudo, pero nadie dijo que iba a ser un reto sencillo, ni ella misma. Y, por el momento, sigue progresando en la general, donde recupera tres puestos para situarse 27ª.

Tampoco ha sido sencilla la navegación en esta quinta etapa, y precisamente eso es lo que la de Corbera de Llobregat pedía la víspera para aprovechar cualquier situación complicada. Sanz ha navegado bien, pero eso no le ha impedido equivocarse en un punto a la altura del CP1 (kilómetro 74), lo que la ha retrasado.

“Al principio me he perdido y habré tardado unos 15 minutos en encontrar el camino correcto. Es una lástima porque hoy era un día para hacerlo bien y ganar puestos, pero no ha podido ser. De todos modos, esto forma parte del juego y es lo que creo que debe tener el Dakar, todo tipo de dificultades“, explica convencida.

Este viernes, será otra prueba de fuego para la de KH-7, que se las verá con una sexta etapa, entre Al Qaisumah y Ha’il, donde las dunas y la navegación se prevén más complicadas, si cabe. El día constará de 170 kilómetros de enlace y 488 cronometrados.



Clasificación etapa:

1. Kevin Benavides (Honda) 05h 09’50”

2. José Ignacio Cornejo (Honda) +01’00”

3. Toby Price (KTM) +01’20”

4. Lorenzo Santolino (Sherco) +02’29”

5. Sam Sunderland (KTM) +04’17”

…

26. Laia Sanz (GasGas) +39’39”

Clasificación general:

1. Kevin Benavides (Honda) 20h 15’39”

2. Xavier de Soultrait (Husqvarna) +02’31”

3. José Ignacio Cornejo (Honda) +03’42”

4. Toby Price (KTM) +03’43”

5. Sam Sunderland (KTM) +06’06”

…

27. Laia Sanz (GasGas) +01h 53’47”