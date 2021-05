En la cuarta y definitiva etapa del Andalucía Rally, ha sido novena a 10:25 del primero.

Con Dani Oliveras a su derecha, la de KH-7 ha superado sus expectativas en una prueba que le ha servido para seguir con su proceso de adaptación a los coches.

“He cumplido el objetivo, que era hacer kilómetros y coger experiencia. Además, hemos terminado con un buen resultado final, con el coche intacto y sin tener ningún susto grande en todo el rally“.

“Estos dos últimos días hemos rodado mucho mejor que al principio. Ha habido una progresión muy buena, he ido cogiendo confianza y he aprendido a escuchar al copiloto, así que la valoración es muy positiva“.

El Andalucía Rally ha concluido este domingo con un sobresaliente resultado para Laia Sanz en su debut en coches en una prueba de la Copa del Mundo de Cross-Country. Junto a su copiloto Dani Oliveras, la de KH-7 ha finalizado en una más que meritoria séptima posición absoluta y sexta del apartado de coches T1, tras llegar a meta de la cuarta y última etapa en novena posición, a 10 minutos y 25 segundos de su mentor en las cuatro ruedas Carlos Sainz, vencedor de la especial.



Sanz no sólo se ha sorprendido a sí misma, sino que también ha dejado muy buena impresión en el equipo X-raid, al exhibir un muy buen ritmo de competición en su primera carrera al volante de un T1 4×4 y demostrar una gran capacidad de aprendizaje y adaptación. Y es que la once veces finisher del Dakar en motos ha ido mejorando su rendimiento día tras día. En cinco jornadas, la de Corbera de Llobregat ha logrado remontar 23 posiciones en total desde el 30º puesto en el que quedó relegada en la prólogo, por un error con el limitador de velocidad, hasta afianzarse dentro del top 10.



“Estoy muy contenta, porque ha ido mejor de lo que yo esperaba. He cumplido el objetivo, que era hacer kilómetros y coger experiencia. Además, hemos terminado con un buen resultado final, con el coche intacto y sin tener ningún susto grande en todo el rally. Estos dos últimos días hemos rodado mucho mejor que al principio. Ha habido una progresión muy buena, he ido cogiendo confianza y he aprendido a escuchar al copiloto, así que la valoración es muy positiva. Estoy muy agradecida a Dani Oliveras, al equipo y a los patrocinadores por el trabajo realizado y la oportunidad que me han dado, porque ha sido una gran experiencia“, comentaba satisfecha la piloto española al bajar del Mini ALL4 Racing.



En cuanto a la especial de este domingo, de 296 kilómetros, 247 de ellos cronometrados, Laia Sanz y Dani Oliveras han ido de menos a más: “La primera parte era súper montañosa y lenta. Ahí me lo he tomado con mucha calma, porque era muy fácil golpear en cualquier sitio, y hoy lo que teníamos que hacer era terminar. A partir del kilómetro 60, que ya había terminado esta parte tan revirada, me he encontrado mejor y he apretado bastante hasta el final“.



Así pues, balance más que positivo para la piloto de KH-7, tras completar un millar de kilómetros de competición en una prueba que, a buen seguro, le habrá servido de entrenamiento para su próximo desafío: El X Prix de Oceanía de la Extreme E, que se celebrará en el mítico Lago Rosa de Senegal el 29 y 30 de mayo.





Clasificación de la etapa:

1. Sainz / Cruz (Mini) 2h 03:17

2. Al-Attiyah / Baumel (Toyota) +02:00

3. Ekstrom / Bergkvist (Mini) +04:40

4. Quintero / Zenz (OT3) +04:59

5. Van Loon / Delaunay (Toyota) +05:07

…

9. Sanz / Oliveras (Mini) +10:25



Clasificación final:

1. Al-Attiyah / Baumel (Toyota) 19h 20:49

2. Sainz / Cruz (Mini) +02:43

3. Al Rajhi / Von Zitzewitz (Toyota) +13:26

4. Van Loon / Delaunay (Toyota) +24:37

5. Ekstrom / Bergkvist (Mini) +33:14

…

7. Sanz / Oliveras (Mini) +51:43