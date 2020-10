Ofrecerán cuatro conciertos en los barrios de Orriols, Tendetes, la Carrasca y Torrefiel

En esta quinta temporada participan 24 formaciones de la Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia (Cosomuval)





Valencia, 8 de octubre de 2020.







La campaña Cultura als Barris que organiza el Ayuntamiento de Valencia y en la que participan 24 agrupaciones pertenecientes a la Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la ciudad de Valencia (Cosomuval), incluye en su programación de este fin de semana cuatro conciertos de música de banda: tres el sábado y uno el domingo.

El Centro Instructivo Musical de Torrefiel actuará el sábado a las 18 horas en el barrio de Orriols. Una hora más tarde, a las 19 h, la música sonará en los barrios de Tendetes y la Carrasca, a cargo de las bandas de la Agrupación Musical Benicalap y el Centro Instructivo Musical de Benimaclet, respectivamente.

Ya el domingo 11, la Agrupació Musical de Massarrojos ofrecerá un concierto a las 18 horas en Torrefiel.



El presidente de Cosomuval, Miguel Hernández, agradece “la apuesta del consistorio por seguir apoyando la cultura en tiempo de crisis, y posibilitar así que el público vuelva a disfrutar de la actividad de las sociedades musicales, unas entidades fundamentales en el tejido cultural de nuestra ciudad que se han visto gravemente afectadas por la crisis sanitaria”.



Para la realización tanto de los conciertos como del resto de actividades de la campaña se han contemplado todas las medidas de seguridad que se estipulan para la realización de actos al aire libre: distancia de seguridad entre el público asistente, mascarillas obligatorias y uso de gel desinfectante al acceso en el espacio de la actividad.



El resto de bandas que actuarán próximamente en Cultura als barris son la SIOAM de Benimàmet, CIM Castellar-Oliveral, Societat Unió Musical de Tres Forques, Agrupación Musical San José de Pignatelli, Sociedad Musical Unión de Pescadores, Agrupación Musical San Isidro, SIM El Palmar, Agrupación Musical Patraix, Agrupación Musical Gayano Lluch, CIM Tendetes, A. C. Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad y Sociedad Musical Orriols.



Los barrios de Cruz Cubierta, Malilla, Vara de Quart, Ayora, La Malvarrosa, Patraix, Soternes, Sant Pau, Campanar, Benicalap, Nazaret y Trinidad son el resto de enclaves de los conciertos de música de banda.



Además de los conciertos, Cultura als barris incluye otras propuestas como poesía, monólogos de humor, talleres de manualidades, juegos populares, teatro infantil, magia, cine, cuenta cuentos, circo, ópera, etc que llegarán a un total de 24 barrios.



AGENDA CONCIERTOS CULTURA ALS BARRIS

26 de septiembre. 19:30h. CMD Natzaret. La luz.

26 de septiembre. 19:30h. Sociedad Musical Barrio de Mallilla. La Raïosa.

27 de septiembre. 12:30h. Banda de Música de Campanar. Arrancapins.

27 de septiembre. 18:30h. Ateneo Musical del Puerto. Nuevo moles.

27 de septiembre. 18:30h. Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Sant Marcel·lí.

3 de octubre. 18:30h. Agrupación Musical Carrera Fuente San Luis. Monteolivete.

3 de octubre. 19h. Agrupació Musical Santa Cecilia del Grao. La creu del Grao.

4 de octubre. 12:30h. Sociedad Musical Poblados Marítimos. El Cabanyal.

10 de octubre. 18h. CIM Torrefiel. Els Orriols.

10 de octubre. 19h. Agrupación Musical Benicalap. Les Tendetes.

10 de octubre. 19h. CIM Benimaclet. La carrasca.

11 de octubre. 18h. Agrupació Musical de Massarrojos. Torrefiel.

18 de octubre. 12:30h. SIOAM Benimàmet. La cruz cubierta.

18 de octubre. 12:30h. CIM Castellar-Oliveral. Malilla.

24 de octubre. 17:30h. Sociedad Musical La Unión de Tres Forques. Vara de Quart-Tres Forques.

25 de octubre. 12h. Agrupació Musical San José de Pignatelli. Aïora.

25 de octubre. 12h. Unión de Pescadores. Malvarrosa.

25 de octubre. 12:30h. Agrupación Musical San Isidro. Patraix.

31 de octubre. 12h. SIM El Palmar. Soternes.

31 de octubre. 12:30h. Agrupación Musical Patraix. Sant Pau.

31 de octubre. 17:30h. Agrupación Musical Gayamo Lluch. Campanar.

8 de noviembre. 12h. CIM Tendetes. Benicalap.

15 de noviembre. 12:30h. Asociación Cultural Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad. Natzaret.

21 de noviembre. 12:30h. Societat Musical Els orriols. Trinitat.



Más información y contacto:

Miguel Hernández (presidente) Cristina Quílez (prensa)

Tel. 629 149004 Tel. 655 201507

Les bandes de Torrefiel, Benicalap, CIM de Benimaclet i Massarrojos actuen este cap de setmana en el cicle Cultura als Barris



Oferiran quatre concerts en els barris d’ Orriols, Tendetes, la Carrasca i Torrefiel

En esta cinquena temporada participen 24 formacions de la Coordinadora de Societats Musicals de la ciutat de València (Cosommuval)

València, 8 d’octubre de 2020.

La campanya Cultura als Barris que organitza l’Ajuntament de València i en la qual participen 24 agrupacions pertanyents a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València (Cosomuval), inclou en la seua programació d’este cap de setmana quatre concerts de música de banda: tres el dissabte i un el diumenge.



El Centre Instructiu Musical de Torrefiel actuarà el dissabte a les 18 hores en el barri d’Orriols. Una hora més tard, a les 19 h, la música sonarà en els barris de Tendetes i la Carrasca, a càrrec de les bandes de l’Agrupació Musical Benicalap i el Centre Instructiu Musical de Benimaclet, respectivament.



Ja el diumenge 11, l’Agrupació Musical de Massarrojos oferirà un concert a les 18 hores a Torrefiel.



El president de Cosomuval, Miguel Hernández, Miguel Hernández, agraeix “l’aposta del consistori per seguir donant suport a la cultura en temps de crisi, i possibilitar així que el públic torne a gaudir de l’activitat de les societats musicals, unes entitats fonamentals en el teixit cultural de la nostra ciutat que s’han vist greument afectades per la crisi sanitària”.

Per a la realització tant dels concerts com de la resta d’activitats de la campanya s’han contemplat totes les mesures de seguretat que s’estipulen per a la realització d’actes a l’aire lliure: distància de seguretat entre el públic assistent, mascaretes obligatòries i ús de gel desinfectant a l’accés a l’espai de l’activitat.

La resta de bandes que actuaran pròximament en Cultura als barris són la SIOAM de Benimàmet, CIM Castellar-Oliveral, Societat Unió Musical de Tres Forques, Agrupación Musical San José de Pignatelli, Societat Musical Unió de Pescadors, Agrupació Musical Sant Isidre, SIM El Palmar, Agrupación Musical Patraix, Agrupació Musical Gayano Lluch, CIM Tendetes, A. C. Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad i Societat Musical Orriols.

Els barris de la Creu Coberta, Malilla, Vara de Quart, Aiora, La Malva-rosa, Patraix, Soternes, Sant Pau, Campanar, Benicalap, Natzaret i Trinitat són la resta d’enclavaments dels concerts de música de banda.

A més dels concerts, Cultura als barris inclou altres propostes como ara poesia, monòlegs d’humor, tallers de manualitats, jocs populars, teatre infantil, màgia, cinema, conta contes, circ, òpera, etc que arribaran a un total de 24 barris.

AGENDA CONCERTS CULTURA ALS BARRIS

26 de setembre. 19:30h. CMD Natzaret. La llum

26 de setembre. 19:30h. Societat Musical Barrio de Mallilla. La Raïosa

27 de setembre. 12:30h. Banda de Música de Campanar. Arrancapins.

27 de setembre. 18:30h. Ateneu Musical del Port. Nou moles.

27 de setembre. 18:30h. Unió Musical l’Horta de Sant Marcel·lí. Sant Marcel·lí.

3 d’octubre. 18:30h. Agrupació Musical Carrera Font de San Lluís. Monteolivete.

3 d’octubre. 19h. Agrupació Musical Santa Cecilia del Grao. La creu del Grao.

4 d’octubre. 12:30h. Societat Musical Poblats Marítims. El Cabanyal.

10 d’octubre. 18h. CIM Torrefiel. Els Orriols.

10 d’octubre. 19h. Agrupació Musical Benicalap. Les Tendetes.

10 d’octubre. 19h. CIM Benimaclet. La carrasca.

11 d’octubre. 18h. Agrupació Musical de Massarrojos. Torrefiel.

18 d’octubre. 12:30h. SIOAM Benimàmet. La cruz cubierta.

18 d’octubre. 12:30h. CIM Castellar-Oliveral. Malilla.

24 d’octubre. 17:30h. Societat Musical La Unió de Tres Forques. Vara de Quart-Tres Forques.

25 d’octubre. 12h. Agrupació Musical San José de Pignatelli. Aïora.

25 d’octubre. 12h. Unin de Pescadoes. Malvarrosa.

25 d’octubre. 12:30h. Agrupacin Musical San Isidre. Patraix.

31 d’octubre. 12h. SIM El Palmar. Soternes.

31 d’octubre. 12:30h. Agrupació Musical Patraix. Sant Pau.

31 d’octubre. 17:30h. Agrupació Musical Gayamo Lluch. Campanar.

8 de novembre. 12h. CIM Tendetes. Benicalap.

15 de novembre. 12:30h. Asociación Cultural Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual Abad. Natzaret.

21 de novembre. 12:30h. Societat Musical Els orriols. Trinitat.

Més informació i contacte:

Miguel Hernández (president) Cristina Quílez (premsa)

Tel. 629 149004 Tel. 655 201507