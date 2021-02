Barcelona, 24 de febrero de 2021.- La situación actual, con la pandemia, ha impulsado la digitalización a ritmos vertiginosos. La transformación digital se está acelerando y esto genera nuevas oportunidades laborales, sobre todo entre las carreras tecnológicas, que a su vez son las mejor pagadas. De hecho, este sector ha tenido un crecimiento del 7,3% de ocupación los últimos años y sigue en aumento, según el último informe de la patronal tecnológica AMETIC. Por este motivo, para aquellos que no saben en qué área especializarse, IEBS Business School, la escuela de negocios digital líder en formación online, señala cuáles son las carreras mejor pagadas y más demandadas en España en 2021.

Data Analyst: El analista de datos desarrolla una visión concreta y práctica del Data Science, adaptando soluciones a la industria en la que se especializa. Se encarga de buscar nuevas fuentes de información con las que descubrir tendencias y métricas que ayuden a la organización a tomar mejores decisiones. Esto permite generar cuadros de mando e informes de utilidad con los que los equipos puedan apoyarse. El sueldo del Data Analyst suele ser de 36.000 a 40.000 euros anuales.

Data Scientist: El Data Scientist se encarga de la depuración y análisis de datos mediante modelos estadístico-matemáticos, cuyo objetivo es predecir el comportamiento del consumidor y verificar hipótesis. Debido a que suele trabajar con todo tipo de datos, estructurados o no estructurados, precisa de amplios conocimientos en estadística y programación para desempeñar su rol. El sueldo del Data Scientist puede rondar entre los 50.000 y 60.000 euros al año.

Chief Marketing Officer: Es el responsable de supervisar la planificación, el desarrollo y la ejecución de las iniciativas de growth, marketing y publicidad de una organización. Su deber es generar ingresos aumentando las ventas a través de un marketing para toda la empresa. El sueldo del CMO se encuentra alrededor de los 75.000 a 100.000 euros anuales.

Digital Project Manager: Se encarga de conducir los proyectos digitales desde el concepto inicial hasta la entrega. Trabajan con varios clientes diferentes y deben ser expertos en administrar y construir relaciones con ellos. Tendrán que informar continuamente sobre el estado de los proyectos. El sueldo del Digital Project Manager suele ser de 46.000 a 50.000 euros anuales.

Blockchain Specialist: Un experto en Blockchain puede crear aplicaciones basadas en esta tecnología para las empresas. Cada vez son más las organizaciones que integran las tecnologías financieras en sus rutinas como elementos clave de la transformación. El sueldo de un Blockchain Specialist normalmente está entre los 50.000 a 60.000 euros anuales.

eSports Manager: Es uno de los perfiles más buscados del momento. Se encarga del análisis de negocio en el sector de los deportes electrónicos, conocen bien el ecosistema y su estructura monetaria. En cierto modo funcionan como los Digital Product Managers. El sueldo de un eSports Manager ronda entre los 30.000 a 40.000 euros anuales.

Especialista en Inteligencia Artificial: Los expertos en IA se pueden dividir en dos ramas: los más técnicos, que se encargan de diseñar y desarrollar modelos algorítmicos complejos para resolver todo tipo de problemas de optimización, y los más cercanos a negocio, aportando aplicaciones reales en una industria concreta. Estos últimos no requieren de un profundo conocimiento técnico, sino de un equilibrio entre negocio y técnica. Este tipo de perfiles suele partir de un sueldo base de 27.000€, y pueden alcanzar cuotas de 60.000€ anuales.

Especialista en Customer Success: Es la persona que se encarga de mantener el contacto con los clientes de una empresa. Es decir, el responsable de orientar e integrar al cliente en la dinámica de una empresa para que pueda beneficiarse al máximo del producto o servicio que ha adquirido. El sueldo medio es de 34.800 euros anuales.

Ingeniero de Robótica: En los últimos años, los robots se han convertido en una parte esencial de nuestro mundo. Como resultado, existe una gran demanda de este perfil para diseñar y desarrollar soluciones para los problemas cotidianos. El sueldo de un Ingeniero de Robótica asciende a alrededor de 25.000 euros anuales.

Especialista en Ciberseguridad: Este profesional es el encargado de la privacidad y protección de datos de las empresas para hacer frente a los ciberataques. Se trata de una persona experta en seguridad informática con amplios conocimientos en el ámbito. Estos especialistas suelen tener un sueldo base de 34.000 euros al año.

Agile Coach: Es aquel profesional responsable de que una organización progrese en su implementación de métodos ágiles. Se trata de un experto en agilidad con las competencias necesarias para ayudar a las personas en la adopción de la mentalidad agile. Su sueldo promedio es de 34.600 euros al año.

Científico de datos: Es un perfil profesional que traduce los grandes volúmenes de información disponible, más conocido como Big Data. Provienen de todo tipo de fuentes de información masivas y estos las convierten en respuestas. El sueldo base de un científico de datos suele ser de 32.000 euros anuales.

Representante de Desarrollo de Negocio: Es aquel profesional responsable del desarrollo y la implementación constante de nuevas ideas de negocio. Supone poner en marcha estrategias novedosas y mantiene relaciones directas con los clientes de la empresa para conseguir un beneficio mútuo. Tienen un sueldo base a partir de 31.000 euros al año.

Representante de Desarrollo de ventas: Estos profesionales conocen las necesidades de los clientes y se orientan a las ventas. Además, también definen modelos de negocio que las maximicen y generan valor para los clientes. Suelen tener un sueldo base de 42.000 euros al año.

Consultor de Cloud: La computación en la nube proporciona grandes ventajas en los negocios digitales, ya que reduce enormemente la inversión necesaria para lanzar nuevos productos, así como se beneficia de herramientas de inteligencia artificial y big data de última generación con soluciones accesibles. Esto ha generado un aumento de la demanda de Consultor de Cloud, un nuevo perfil emergente con amplios conocimientos técnicos. Se trata de alguien capaz de diseñar las mejores soluciones cloud para cada organización. Su sueldo es de alrededor de 41.000 euros al año.

“Las profesiones digitales son y serán cada vez más las más demandadas y cotizadas”, explica Oscar Fuente, Director y fundador de IEBS. “La época de cambios sociales y tecnológicos que estamos viviendo ha provocado una transformación no solo en nuestro día a día, sino también en las organizaciones. Se ha generado una renovación en la gestión y dirección de las empresas demandando nuevos líderes y perfiles digitales para afrontar los retos que presenta la digitalización”, añade.

En este sentido, IEBS Business School ha adaptado su oferta de programas para dar cobertura a esta nueva demanda y ayudar a aquellos profesionales que buscan adaptarse a las nuevas necesidades de perfiles digitales de las empresas. Además, cuenta con una metodología online y práctica que asegura la formación continua de los profesionales en estos momentos de tanta incertidumbre. Los alumnos aprenden a partir de proyectos, igual que se trabaja en una empresa, colaborando con sus compañeros y con el seguimiento de mentores.

*Datos recogidos del Informe de empleos emergentes 2020 de Linkedin y el Informe de Empleos emergentes con más futuro de Infojobs.

