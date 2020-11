La falta de limpieza (199), los servicios prestados en la vía pública (159), el ruido (124), el mal estado de los jardines (103) y las discrepancias con actuaciones unicipales, son los temas que más peticiones de los vecinos generan.

Gestión de Residuos, Movilidad, Infraestructuras y Actividades, están entre las materias que más peticiones de los vecinos deja el Ayuntamiento sin contestar.

Aumentan un 146,67% de variación interanual las Quejas al Síndic de Greuges en Valencia.

La necesidad de una mayor actuación para controlar el uso mascarilla, evitar botellones y velar por el cumplimento de las medidas de seguridad provocan un incremento de peticiones a la Policía Local como consecuencia de la pandemia de Covid-19, seguido por la necesidad de una mayor Limpieza en las calles y mobiliario urbano. Destacan también las deficiencias en Gestión de Residuos, EMT-Movilidad, Parques y Jardines.

Ferrer San Segundo destaca que “del Informe de quejas y sugerencias, un mes más, se desprende que las deficiencias en la gestión del gobierno de Ribó y PSPV persisten y que, lejos de mejorar, la percepción general de los vecinos es la de una Valencia sucia y colapsada, en la que sigue faltando limpieza y policía, la EMT funciona mal, no se reparan los agujeros o baches, los jardines no están cuidados y la poda de árboles es insuficiente”.

VALENCIA, 02-11-2020 – La viceportavoz el Grupo Popular, María José Ferrer San Segundo, ha alertado hoy que las reclamaciones por “la deficiente gestión“ del gobierno de Ribó-Compromús y el PSPV han aumentado entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre un 75%, según se desprende del informe que se aprobará hoy lunes en la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Valencia.

Ferrer San Segundo ha advertido que septiembre “ha sido el segundo mes de este año con más peticiones (1388), solo superado por Febrero (1437)”, resaltando que se han incrementado más de un 40% respecto a las del mes de Agosto y más de un 30% en relación a las de Julio.

Todo ello, ha apuntado la viceportavoz popular, “pese a que, como venimos denunciando, las peticiones que llegan vía web o telefónica (que son más del 80% de las recibidas por el Ayuntamiento), nunca se computan como reclamación o queja, sino que se clasifican, y maquillan, como simples sugerencias”

Por eso, ha insistido en que “desde el Grupo Popular vamos a seguir instando al gobierno municipal de Compromís y PSPV, un mes más, a que simplifique el mecanismo para que los ciudadanos puedan formular Quejas que, además, consten realmente como Reclamaciones, y no las disfracen como sugerencias, como hacen con las que llegan vía web o telefónica.”

Igualmente, Ferrer San Segundo ha indicado que solicitará de nuevo en la comisión “que incluyan en la informaciónón estadística todas las reclamaciones que recibe el Ayuntamiento por cualquier cauce, con independencia de las formalidades que el vecino utilice para ponerlas de manifiesto, sin obligar al ciudadano a pasar por trámites, obstáculos y burocracias.”

El mayor número de Peticiones corresponden, “como casi siempre”, a los mismos problemas temas: Limpieza (199 peticiones en 1 mes); Servicios prestados en la vía pública (159); Ruido (124); Discrepancias con actuaciones municipales (103); Jardinería (103); y Reparación de deficiencias en calzadas (100).

Por otro lado, la edil popular ha desvelado que “Gestión de Residuos, Movilidad, Infraestructuras y Actividades, están entre las reclamaciones que más peticiones de los vecinos deja el Ayuntamiento de Valencia sin contestar.” Y como el Informe indica conjuntamente las materias que están entre el 0% y el 25% de contestación, sin detallar el porcentaje en cada caso, “desde el Grupo Popular hemos vuelo a pedir que se concrete el porcentaje de respuesta, para saber en qué materias no se ha contestado ninguna petición.”

El informe también apunta un aumento de un 146,67% de variación interanual en las Quejas al Síndic de Greuges en Valencia.

Por áreas y delegaciones, las más reclamadas en función del número de Traslados y Peticiones son: Protección Ciudadana (Policía Local), Movilidad, Infraestructuras del Transporte, Servicios Sociales, Residuos, Limpieza, Jardinería, Espacio Público, Agua, Servicios Sociales y Salud-Consumo.

Asimismo, el mayor número de Peticiones por subtemas corresponde, “como todos los meses”, a: Más actuación por parte de Policía Local (112 en solo un mes); Deficiencias en parques y jardines, podas (103); Covid (70); EMT y tráfico rodado (112); Deficiente Limpieza vía pública (86); Tardanza en actuación municipal o resolución expedientes y disconformidad con decisiones municipales (142); Contenedores basura (79); Plagas (24); Botellón y actividades molestas (32); Baches en las calzadas (43)

En cuanto a los Distritos con mayor número de Peticiones son: Camins al Grau (con 154 particiones en solo un mes), Poblats Marítims (77), Quatre Carreres (75) y Extramurs (también 75). Y por Barrios, los que acumulan más número de Peticiones son: La Cruz del Grao (100), Benicalap (47) y Arrancapins (43).

El informe destaca también que “aumentan más del 40% en un mes las peticiones al Ayuntamiento de Ribó en sede electrónica y un incremento en las recibidas vía web.”

APARTADO ESPECIAL QUEJAS COVID

El servicio más afectado es, con mucha diferencia, Policia Local (necesidad de una mayor actuación para controlar el uso de mascarilla, evitar botellones y velar por el cumplimento de las medidas de seguridad), seguido por la necesidad de una mayor Limpieza en las calles y mobiliario urbano. Destacan también las deficiencias en Gestión de Residuos, EMT-Movilidad, Parques y Jardines.

Ferrer San Segundo ha concluido señalando que “tras más de 5 años de gobierno municipal de Compromis-PSPV, constatamos, mes tras mes, que los problemas no se solucionan, que las quejas siguen apuntando a las mismas deficiencias y que, ademas, las reclamaciones aumentan”, lo que evidencia que “Ribó y los concejales de gobierno ni están centrados en las autenticas preocupaciones de los vecinos, ni las resuelven. La percepción general de los vecinos es la de una Valencia sucia y colapsada, en la que sigue faltando limpieza y policía, la EMT funciona mal, no se reparan los agujeros o baches, los jardines no están cuidados y la poda de árboles es insuficiente”.