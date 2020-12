Carolina Ferre revolucionó las redes este 24 de diciembre, día de Nochebuena. Mientras Felipe VI pronunciaba su habitual discurso navideño, el más visto de sus 6 años de reinado por la expectativa de lo que pudiese decir sobre su padre, la presentadora del canal autonómica valenciano À Punt compartía con sus seguidores una fotografía del actual rey boca abajo.

Tras la oleada de críticas y aplausos casi a partes iguales hacia el mensaje, la exconcursante de ‘Tu cara me suena’ se mostró sorprendida por la repercusión de este gesto, llegando a confesar que “estaba a punto de pedir perdón” o parafrasear de forma irónica al rey emérito Juan Carlos I con su “me he equivocado, lo siento mucho, no lo volveré a hacer”.

Después, Ferre decidió responder de forma más contundente ante los miles de usuarios que compartieron la polémica imagen. La periodista valenciana defendió que su padre y su madre, aun teniendo ideologías opuestas, “la educaron con la libertad de poder hacer y decir lo que quiera”.

En serio no vos fa vergonya? Esteu podrits per dins. Sabia que existieu però mai vos havia olorat tan de prop. Per sort, TOTA la gent que m' envolta m'estima encara que pensem diferent. On anem a parar… En tuiter m'ho passava bé fins que heu arribat. A la bona gent, Gràcies! — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

Además, recordó la época en la que era copresentadora de ‘Tela marinera’, que se emitía en el extinto Canal Nou, y hacía bromas con Jaime Peñafiel: “Él me decía que no me casaría con Felipe por no ser monárquica. ¿Qué problema hay? ¿Qué país tan atrasado es este? Paz y amor”.