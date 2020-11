Cinema Jove toma el pulso a la actualidad social a través de los temas abordados en su sección de ‘webseries’ a concurso. Esta edición, programada los días 5 y 6 de diciembre en la Sala 7 del edificio Rialto, se han seleccionado 14 proyectos que competirán en la sección oficial, donde optarán a la Luna de València a la mejor serie y al Premio del Público.

Son propuestas variadas en su procedencia y en el género al que se adscriben. Hay trabajos de Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Suiza, Australia, Rusia, Brasil, Argentina y España. Los espectadores podrán elegir entre el drama, el ‘thriller’ policíaco, la comedia, el documental y la ciencia ficción.

“Pero, en general, en el contexto de este convulso 2020, las tramas destacan por la atención de los creadores en asuntos de actualidad, lo que pone en evidencia, una vez más, el poder de la ficción para generar debates y observar cómo se asumen asuntos globales desde cada matiz e idiosincrasia”, apunta el responsable de Programación de Cinema Jove 2020, Carlos Madrid.

En esta edición destaca la atención de los creadores en asuntos de calado social como la situación de los inmigrantes hispanos en Canadá, el día a día del colectivo LGTBIQ+ en Dinamarca y el estigma de la enfermedad mental. Así, la canadiense ‘Exiliados’ relata las experiencias de inmigrantes hispanos en Montreal y aborda aspectos como la homosexualidad, la guerra y el abuso sexual. ‘Ondt I Røven’, por su parte, es la primera serie danesa que muestra al colectivo ‘queer’ de Copenhague. Basada en la vida de sus creadores, es una celebración del colectivo que la protagoniza. Por último, el documental seriado ‘The Common Thread’ se basa en miles de historias de jóvenes australianos que experimentan algún tipo de enfermedad mental, ya sea algo más severo como la esquizofrenia, o algo aparentemente simple, pero extendido y angustioso, caso de la ansiedad.

La suiza ‘Section, Marche!’ también es un documental. Sus responsables rodaron durante cinco meses en una escuela de reclutamiento de infantería, donde conocieron a un grupo de soldados y a sus oficiales. El proyecto da la oportunidad de descubrir cómo estos jóvenes, entre los que se incluye una mujer, sobreviven al orden y a la disciplina, y se enfrentan a sus miedos y a sus propios límites.

Aunque en el terreno de la ciencia ficción, la rusa ‘Alisa’ plantea otro debate actual, el de los usos de la inteligencia artificial, en última instancia, la serie plantea la pregunta de si la IA puede ser más humana que el propio hombre, y caso de ser así, si eso es bueno para la humanidad. Participó en la última edición del prestigioso festival de Austin South by Southwest (SXSW).

Asimismo, en el ámbito de la ciencia ficción, Cinema Jove estrena la brasileña ‘Otherside’, en la que cada episodio es una historia diferente, con un equipo creativo distinto, y dura dos o tres minutos. La antología fantástica se ha rodado en las montañas de Río de Janeiro y se atreve con naves espaciales, depredadores sanguinarios y astronautas.

‘Over and Out’ también es una propuesta de género, pero invita a la carcajada: los retos de la paternidad en un mundo apocalíptico donde hay que dedicar gran parte del día a matar zombies. La serie se rodó durante cinco días y está protagonizada por una pareja real junto a sus hijos de verdad. Lo único inventado son los muertos vivientes. Este divertimento australiano se alzó con el Short Form Section en Canneseries 2019.

Otras propuestas de comedia en Cinema Jove son la romántica ‘Cartas a mi ex’, donde desde la sensibilidad poética se relatan ocho historias de amor a través de cartas en imagen y sonido. El conjunto conforma una radiografía del amor en la era de la soledad. Su creadora y directora, la argentina Jazmín Stuart, es protagonista de uno de los episodios.

La divertidísima ‘Pantoufles’ es obra de la productora suiza de la serie ‘BIP’, ganadora de la Luna de Valencia a la mejor ‘webserie’ en la última edición de Cinema Jove. Los protagonistas de esta nueva propuesta son dos amigos obsesionados con las zapatillas de deporte que intentan conseguir el par que ansían a través de un atraco.

La australiana ‘Shakespeare Republic #allthewebsastage (The Lockdwon Chronicles)’ navega entre el drama y la comedia. La producción parte de la multipremiada ‘Shakespeare Republic’, una ‘webserie’ desarrollada en dos temporadas, entre 2015 y 2017, que se articulaba a partir de textos del bardo inglés. Su creadora, Sally McLean, retoma la idea en el contexto de la pandemia. El resultado es una plétora de experiencias en el encierro. Se ha rodado en Londres, Glasgow, Melbourne, Nueva York y Los Ángeles, y sus 24 actores se sirven de los personajes y los textos de clásicos como ‘Macbeth’, ‘Como gustéis’, ‘Enrique IV’, ‘Hamlet’, ‘Ricardo II’ y ‘El sueño de una noche de verano’ para reflexionar sobre las cuitas de la pandemia: los problemas mentales, la muerte de un ser querido, los atracones de comida y las citas a través de Zoom. Cada actor se grabó en su casa bajo la supervisión de la directora.

La aportación española a la sonrisa viene de la mano de Clara Cortés, que ha titulado su serie con su propio nombre. Su protagonista es una actriz en paro cuya experiencia más cercana a trabajar en los escenarios fue en la cafetería del Teatro Pavón de Madrid. Fresca, divertida y autoparódica.

Pero si ha habido un éxito seriado español este año, ese es ‘Luimelia’. El ‘spinoff’ de la telenovela de Antena 3 ‘Amar es para siempre’ revolucionó Internet al trasladar al presente a los personajes de Luisita y Amelia. Atresmedia tuvo la visión de dedicar una ficción a la pareja y de combinar nuevos formatos y estrategias transmedia para abordar la visibilidad y la representación de las mujeres lesbianas.

Por último, tanto la luxemburguesa ‘W’ como la holandesa ‘Swipe’ mantendrán tensos a los espectadores de la Sala 7 con sus tramas de suspense. En la primera, la policía encuentra a una mujer en el bosque que no recuerda ni quién es ni de dónde viene, pero lo sabe todo, como una Wikipedia andante. La segunda sorprende por la manera de desgranar su trama sirviéndose de las redes sociales. Cuenta siete historias conectadas entre sí y contadas a través de ‘smartphones’. Los protagonistas son veinteañeros que no supervisan las consecuencias del uso de sus móviles. La serie es un ‘spinoff’ del cortometraje ‘#tagged’, que se alzó con el Webby Award, el Gran Premio en el New Media Film Festival de Los Ángeles.

“También contaremos, fuera de sección oficial, con una selección de series valencianas rodadas durante el confinamiento, ya que en estos tiempos tan duros, hemos considerado relevante mostrar la capacidad que han tenido los creadores audiovisuales para salir adelante y, sobre todo, cómo muchos de ellos lo han hecho a través del formato de la ‘webserie’”, destaca la programadora de la sección, María Albiñana.

Los títulos son ‘Diari de la quarantena’, un docu-reality diario con el que el humorista Eugeni Alemany estuvo amenizando el encierro a través de sus redes sociales; la comedia dramática apocalíptica ‘Extra Life’, para la que Manu Valls contó con un reparto de excepción en el que se encontraban figuras señeras del teatro valenciano como Pilar Martínez, Juan Carlos Garés y Leo de Bari; ‘El amor en tiempos del corona’, donde Sergio Villanueva se plantea si el amor es otro tipo de virus o el remedio del que nos aqueja; y ‘Cancelled’, una autoficción del australiano Luke Eve sobre la cancelación de su propia boda y el encierro con su prometida y su madre, que había volado desde las antípodas para asistir al enlace.

Tanto ‘Diari de la quarantena’ como ‘Cancelled’ están nominadas a los III Premios del Audiovisual Valenciano, en las categorías de mejor serie documental y mejor serie, respectivamente.