Safir Malonda i Martina Gimeno, falleres majors de Dénia, junt amb les seues corts d’honor, van inaugurar aquest dilluns per la vesprada l’exposició «Carrosses de Dénia. La Batalla de Flors de 1903 a l’actualitat», un recorregut per la història de les carrosses a la ciutat de Dénia que es pot visitar en Ale Hop (Fora Mur, 10) fins al pròxim 11 de juliol.

L’exposició ha estat comissariada pel Col·lectiu d’Estudis Fallers de Dénia i la Marina Alta, que coordina la delegació de cultura de la Junta Local Fallera. Està dividida en tres apartats: un primer repàs a la història de la festa, un resum de les tècniques utilitzades per a la creació de les carrosses i un últim apartat dedicat a les comparses.

Jaume Bertomeu, president de la Junta Local Fallera, va recordar que «enguany és el segon any consecutiu que, per la pandèmia, no podem gaudir d’aquesta cita tan important. És per això que hem volgut recopilar la història d’aquesta tradició, per a què, durant els pròxims dies, deniers i visitants tinguen present la importància de les carrosses».

L’acte va comptar amb la presència dels càrrecs de les falles de Dénia; Vicent Grimalt, alcalde de Dénia; els regidors Óscar Mengual i Raul García de la Reina; i el representant d’Ale Hop, Dario Grimalt.

Des de la junta Local Fallera agraïm la col·laboració de l’empresa Ale Hop per cedir l’espai per a la exposició, així com al diari Canfali Marina Alta, que ha proporcionat moltes de les fotografies que conformen la mostra.

Els actes programats per a aquesta setmana continuen hui dimarts amb el concert de Christian Penalba, a partir de les 19:30 hores al Centre Social de Dénia. Les entrades es poden reservar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3EkdfMG_74x-lK7gwy3udK_J8etLJaBnu-sj8apyPhK3Dw/viewform.