El PP afirma que las ayudas “son una limosna” ya que es puntual y no resuelve la situación que atraviesa el sector

Los populares insisten en la bajada de impuestos y tasas, el Gobierno de Ribó y PSOE en plena crisis ha recaudado más de 9 millones más de IBI y IAE comercial

Valencia. 05-02-2021. La concejala del Grupo Municipal Popular, Paula Llobet, ha advertido hoy que las ayudas de plan Resistir del Gobierno Ribó y PSOE “son insuficientes y son injustas” al ser lineales con un único pago de 2.000 euros. Para Llobet, “no se tienen en cuenta las pérdidas de cada negocio hostelero, comercio, pymes, ocio o autónomos que llevan más de diez meses en crisis”.

El PP pide que “se amplíen los fondos y que no sean lineales para que se den dependiendo de las pérdidas que ha sufrido cada negocio y con el objetivo de mantener al máximo los puestos de trabajo que se han ido perdiendo”.

La concejala del PP, Paula LLobet, ha señalado que como el propio sector hostelero y de ocio afirma “no es más que una limosna y no servirá para salvar al sector que lleva arrastrando pérdidas desde hace casi un año por la crisis del COVID 19”.

“Además estas ayudas se sacan sin escuchar al sector y sus necesidades, en la mayoría de países de la Unión Europea se está ayudando cada mes a los sectores afectados con ayudas directas cada mes que permanecen cerrados”, explicó Paula Llobet.

El PP pide cero impuestos mientras estén cerrados

Llobet ha recordado que en plena crisis por el COVID 19 el Gobierno de Ribó y PSOE ha recaudado 9 millones más de IBI y IAE comercial que el año 2019. Por ello, ha señalado que “la obligación de Ribó es no cobrarles los impuestos mientras dure la situación del cierre. A cero ingresos, cero impuestos. No puede ser que las empresas cerradas tengan que pagar los mismos impuestos que las que están abiertas facturando. No es justo que les obliguemos a cerrar y tengan que pagar impuestos. El equipo municipal debe reaccionar ante esta situación devastadora para muchos negocios de la ciudad”.

“El Grupo Popular seguirá pidiendo que se amplíen las ayudas y se bajen los impuestos para que los sectores económicos más afectados puedan hacer frente a la falta de alarmante liquidez que tienen en estos momentos, puedan también mantener los puestos de trabajo que están en riesgo” , ha concluido.