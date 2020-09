El director catalán Ventura Durall, Álex Brendemühl, Verónica Echegui y Anna Alarcón ha presentado L’OFRENA (La ofrenda)” en la 23 edición del festival de cine de Málaga

Ayer 24 de Agosto, día 3 del festival, empezábamos la semana nerviosos y emocionados de presentar nuestro próximo estreno en cines en la sección Zona Zine de la 23 edición del Festival de cine de Málaga: L’OFRENA (La Ofrenda). El equipo de la película y su director presentaron la película ante los medios.

“Esta cinta surgió por una inquietud personal sobre cómo muchos actos que cometemos en nuestras vidas luego rompen relaciones y sobre cómo nos cuesta pedir perdón, quizá por orgullo”, ha explicado Ventura Durall, quien ha aclarado que la idea es que “el espectador pueda completar la película con la experiencia propia y acabar de darle significado a través de las muchas pistas que se dan en ella”.

Con un guion “desconcertante, enigmático y bello” se encontró Álex Brendemühl, quien ha expresado que en todo momento le surgieron “muchas preguntas, enigmas y curiosidad” a la hora de abordar su personaje. “Es la primera vez que me ha pasado tener muchas preguntas por resolver y no entender y no saber qué le pasa a este personaje, pero lanzarme al vacío desde esta incertidumbre y este desconocimiento”.

Por su parte, Verónica Echegui, ha afirmado que para ella “algo que era nuclear en este proyecto tenía que ver con el perdón a uno mismo ante todo, porque estos personajes accionan y, en el caso de Rita, provoca, buscando en el exterior respuestas a preguntas, paliar el dolor en lo externo”. “Me enternecen mucho los personajes, empatizo mucho con ellos, entiendo su dolor y veo cuáles son las consecuencias en los tres de buscar siempre soluciones sin afrontar realmente lo que les sucede”, ha agregado.

Anna Alarcón, que da vida al tercer agente de esta intensa historia, ha reconocido que este proyecto se trata de “un material complicado y profundo”, en el que “la única forma de defender los personajes era entrar en profundidad y aportar lo máximo que teníamos nosotros para ellos”. “En mi caso, yo fui descubriendo ese vacío que tenía el personaje y, a la vez, fue creciendo como un deseo muy fuerte direccionado hacia Jan”, ha confesado la actriz. Los tres actores coinciden en que, a pesar de lo “trágica y triste” que es la historia han disfrutado mucho en su proceso de creación y se han sentido “libres y con mucho espacio” a la hora de trabajar por parte del director.

L’OFRENA llegará a las salas de cine le próximo 18 de Septiembre.

Sinopsis



Violeta (Anna Alarcón), una reputada psiquiatra, recibe una visita inesperada a su consulta. Se trata de Rita (Verónica Echegui), la mujer de Jan (Alex Brendemühl), un antiguo amor de adolescencia de Violeta que marcó su vida tras abandonarla de manera traumática veinte años atrás. Rita acude a Violeta con el pretexto de recuperar el amor de su marido. Sin embargo, lo que Violeta desconoce es que esta visita es el primer paso de Jan para intentar reescribir su historia.



Eslogan



¿Se puede reescribir el propio pasado?



Comentario del director



«Si el arte implica siempre alguna forma de transferencia entre artista y espectador, “L’ofrena” toma la forma de parábola para explorar cómo nuestros actos se cristalizan en estructuras mentales como la obsesión, la culpa o el perdón», explica Ventura Durall.



Estreno en València



La película podrá verse en los Cines ABC Park de València (C/ Roger de Lauria, 21) a partir de este viernes 18 de septiembre.



Idiomas

Catalán y castellano



Duración

111 min.