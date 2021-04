– Coincidiendo con el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz (6 de abril) y el Día Mundial de la Salud (7 de abril) desde FEMECV destacan los beneficios de los deportes de montaña

Valencia, 6 de abril de 2021.- Para conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que se celebra hoy y coincidiendo con el Día Mundial de la Salud que tendrá lugar mañana, 7 de abril, desde la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) reivindican el valor de los deportes de montaña, especialmente en el contexto de crisis sanitaria donde son idóneas las actividades al aire libre.

Los beneficios que tiene el deporte sobre la salud son numerosos. Como señala la Organización Mundial de la Salud la actividad física mejora el bienestar general, contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, mejora las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio, y asegura el crecimiento y el desarrollo saludable de los jóvenes.

Desde la Vocalía de Seguridad y Salud de FEMECV apuntan que desarrollar esta actividad física al aire libre, en entornos naturales como la montaña, aporta algunos beneficios extra. Salir a la montaña supone dejar atrás el aire contaminado de los entornos urbanos y poder respirar aire puro.

También supone un espacio para desconexión y la reflexión. El deporte de montaña requiere de toda la concentración y obliga a desconectar de las distracciones de la tecnología. En el caso del senderismo, caminar sin prisa y en armonía con la naturaleza invita a la introspección.

Además, se potencian y desarrollan competencias en cuanto a orientación y resolución de problemas.

Por último, destacan desde FEMECV que la práctica de deportes en la montaña es una opción perfecta para cumplir las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios por coronavirus. Se trata de una actividad al aire libre donde resulta sencillo mantener la distancia de seguridad y reducir el contacto entre personas.

Desde la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana se quiere animar a todos las personas aficionadas al montañismo y amantes de las montañas a que estos días compartan en redes sociales sus fotos y experiencias con la etiqueta #EsportEsSalut.

Seguro en caso de accidente

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana recuerda la importancia de estar cubierto por un seguro de accidentes en la montaña a la hora de participar en actividades deportivas y excursiones. Este tipo de seguros cubre el rescate en caso de accidente, la asistencia médica y la rehabilitación en el caso de que las lesiones necesiten una terapia de recuperación.

Además de la cobertura que ofrece la licencia nacional, FEMECV dispone de una licencia autonómica que cubre la gran mayoría de las modalidades deportivas en la categoría de no competición y ofrece cobertura en todo el territorio valenciano, así como en las cinco provincias limítrofes, en montañas de hasta 2.000 metros de altura. Y va acompañada de todas las ventajas de estar federado en FEMECV, por lo que sus titulares se benefician de acceso a actividades y formaciones federativas, participación en proyectos sobre el entorno natural, descuentos y consejos y asesoramiento.

Para todas aquellas personas que no busquen una licencia federativa anual y que vayan a practicar actividades de montaña de forma muy puntual, FEMECV pone a su disposición los seguros temporales. Estos están disponibles en dos modalidades en función de su duración: fin de semana o 7 días. Su contratación debe realizarse un mínimo de tres días antes de que tenga que entrar en vigor. La cobertura de fin de semana abarca viernes, sábado y domingo y tiene un precio de 5 euros. Mientras, la opción de una semana cubre 7 días naturales continuos y cuesta 10 euros.

