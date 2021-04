Yolanda Díaz ha afirmado que en breve se abrirá la negociación para certificar la medida

Los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTE seguirán en España más allá del 31 de mayo.

Con el anuncio del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener intención de prorrogar el Estado de Alarma más allá del próximo 9 de mayo, la incertidumbre se apoderó de los autónomos y trabajadores que no sabían si iban a continuar los ERTE o no.

Lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que los ERTE continuarán vigentes más allá del mes de mayo.

Además, ha señalado que se hará con una fórmula similar a la que hay en la actualidad.

La ministra ha explicado que “los asalariados de pymes han sido los principales beneficiarios de los ERTE, un mecanismo contrastado en su utilidad y que debe seguir ejerciendo su protección”.

Díaz ha querido destacar que la gran funcionalidad y utilidad del ERTE ha sido que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos hayan podido acogerse a estos para convertirse en una protección del empleo y de las propias empresas para “democratizar un mecanismo que hasta ahora se había reservado a las grandes empresas”.