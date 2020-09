MADRID, 26 Sep. (CHANCE) –

No solamente los rostros femeninos de nuestro país se arreglan y se preparan unos looks impresionantes para los eventos. Cada vez más, los famosos más deseados de la pantalla apuestan por trajes originales con los que nos consiguen dejar con la boca abierta cada vez que pisan un photocall. Y eso es lo que ha pasado en la gala de la presentación de la serie ‘Antidisturbios’ en el Festival de cine de San Sebastián. Por eso, te enseñamos los looks masculinos que han elegido los actores masculinos de esta serie:

1. RAÚL ARÉVALO

Si hay algo que caracteriza el poco abanico de posibilidades que tiene el sector masculino para vestirse, es el típico traje. Por eso, Raúl ha querido romper con el clásico y ha elegido uno de color gris claro, con camisa blanca, corbata fina negra. Lo original del traje es que el borde de la solapa de la americana es de tonalidad oscura, creando un contraste con el resto del traje.

2. ÁLEX GARCÍA FERNÁNDEZ

Es sin duda uno de los actores que más suspiros nos ha provocado con sus interpretaciones en televisión y como no podía ser de otra manera, ha elegido para esta ocasión un traje que lo ha llevado de la forma más casual posible. Sin corbata, con camisa blanca abierta, americana con doble botonadura de color azul con rayas y pantalón con el mismo estampado.

3. HOVIK KEUCHKERIAN

En este caso, el actor ha querido hacer gala de su típico estilo y ha elegido una blazer larga estilo marinera de tela y de color azul oscuro abrochada que no dejaba ver qué llevaba tras ella. Aunque por las muñecas se entreveía los puños de una camisa de cuadros de tonalidad roja y azul.

4. ROBERTO ÁLAMO

De lo más elegante posible, Roberto optó por lucir un traje clásico oscuro con un jersey fino de la misma tonalidad. Resulta ser un look total black que a la vez que sencillo, es de lo más elegante.

5. PATRICK CRIADO

El actor que nos enamoró con su papel en la serie de Telecinco ‘Vivir sin permiso’ se ha mostrado de lo más campechano posible con un traje oscuro, americana abierta y camisa blanca. Esta vez con barba y con la melena más larga de lo habitual, el actor ha posado de lo más natural posible