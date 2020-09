El Financial Times se ha fijado en España y en su segunda ola incontrolada. The Lancet coloca A España entre los 11 peores países en combatir la pandemia. Hasta el ministro de Sanidad de Alemania se muestra preocupado por nuestra situación. España se convirtió esta semana en el primer estado de la UE en registrar más de medio millón de casos desde el comienzo del brote. Durante los últimos 14 días, España ha registrado 260 infecciones por coronavirus por cada 100.000 habitantes, el doble del nivel en Francia. Solo una CCAA no supera el umbral del 5% establecido por la OMS para tener controlada la pandemia y Madrid, la capital que adoptará medidas restrictivas ante la incapacidad de contener la pandemia, la cuadruplica. En el último informe epidemiológico se observa el incremento también en los casos entre mayores, el más riesgo para la sanidad. Entre los jóvenes de 15 a 29 años el incremento ha sido de un 79%. Entre los de 70 a 79 años ha subido un 182%. Y entre los mayores de 80 años el incremento es de un 166%.PUBLICIDAD

Más positivos en los test

Los afectados mayores aumentan

Sí, no estamos en marzo, aunque España notifique casos a la cabeza de Europa. Las autoridades dicen que estos picos se deben a que ahora se detectan muchos más casos. De uno de cada diez se ha pasado al menos a siete de cada diez, destacando que la mitad de los casos actuales es asintomático y que las hospitalizaciones y muertes están muy por debajo de sus niveles de marzo a abril. Pese a todos los sanitarios harán huelga en Madrid como consecuencia del estrés ante la falta de medios ante una nueva segunda ola.

En España, como en gran parte del resto del mundo, la edad media de los casos de coronavirus ha bajado: a finales de marzo eran 59, hoy son 38. Una práctica que está causando preocupación es el botellón: grandes grupos bebiendo en lugares públicos como una alternativa barata a los bares. Porque como bien dice el experto Javier Urra, no se ha mostrado lo suficiente el dolor y el drama del coronavirus que ha sido visto como una fiesta. El Gobierno es consciente de que un sector de la gente joven ha olvidado el coronavirus desde el verano, ha vuelto a sus rutinas y para eso usa vídeos, TikTok y redes sociales para dejar claro que la enfermedad no es un juego y también afecta a los jóvenes.