Iniciamos el nuevo año y como es de costumbre, los guardias civiles vuelven a sufrir el abandono por parte de su directora general María Gámez, al no tener los deberes hechos.

Un año al frente de la Dirección General Guardia Civil que no ha servido a la directora general para llevar a cabo la elaboración y tramitación de un nuevo proyecto de RD de vacaciones, permisos y licencias en la Guardia Civil.

Para AUGC no se trata de un problema de tiempo ya que, a la vista está, que desde la DGGC sí se han desarrollado otros textos normativos, que parecen ser más prioritarios para la directora.

La falta de un Real Decreto de vacaciones, permisos y licencias, ha impedido que, en los Presupuestos Generales del Estado, se incluyese la modificación del mismo para incluir una serie de aspectos de especial relevancia en los derechos laborales de los guardias civiles, que sí han sido incluidos en la normativa de aplicación general a los funcionarios públicos de la Administración.

Así, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su disposición final trigésima séptima, incluye una serie de modificaciones del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a los permisos y vacaciones.

PERMISO POR HOSPITALIZACIÓN O INTERVENCION QUIRÚRGICA QUE PRECISE REPOSO DOMICILIARIO DE FAMILIARES

De existir un RD propio de la Guardia Civil, la citada Ley podría modificar nuestra norma, sin embargo, la falta de desarrollo reglamentario cuyo retraso está siendo injustificado por la Administración, ha impedido incluir la misma redacción que para el resto de funcionarios.

En relación a esta modificación, existen dos cambios que resultan de especial mención, siendo reclamados por AUGC desde hace años.

Por un lado, la inclusión del permiso por hospitalización o intervención quirúrgica que precise reposo domiciliario de familiar dentro de los permisos (actualmente sólo existe por fallecimiento, accidente o enfermedad grave) donde AUGC lleva reclamando este permiso desde que, en el año 2015, el Defensor del Pueblo solicitara la inclusión de dicho permiso.

A día de hoy sigue siendo incomprensible que, desde el día 1 de enero de 2021, todos los trabajadores de España, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, tengan derecho a este permiso MENOS LOS GUARDIAS CIVILES, AL NO TENERLO CONTEMPLADO EN SU NORMATIVA.

Y no sólo no lo contempla, sino que en el proyecto de modificación de la orden general de vacaciones, la cual carece de rango normativo suficiente, se decidió por la DGGC la NO inclusión de este permiso, pese a que desde AUGC, en las alegaciones al grupo de trabajo que se desarrolló en noviembre al efecto, solicitamos expresamente que fuese incluido, siendo la única asociación profesional que lo hizo, y teniendo por respuesta de los responsables del Mando de Personal de la DGGC, que “no lo veían”, al ser una petición “demasiado ambiciosa”. Usando el mismo símil, cabría deciros que ahora, esa “falta de

ambición” de la DGGC, deja a los trabajadores de la Guardia Civil, una vez más, a la cola en derechos laborales.

PERMISO VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINALIZACION RELACIÓN LABORAL

La otra cuestión que motiva nuestra queja es el reconocimiento y abono de las vacaciones no disfrutadas tras finalizar el guardia civil su relación laboral, cesando la prestación de servicios profesionales en la Guardia Civil al cesar en su destino en virtud de retiro o pase a la reserva sin destino.

Este reconocimiento ya fue concedido a AUGC por el Ministerio de Hacienda y, ante la negativa de la DGGC a su abono, se tuvo que formular por esta asociación profesional denuncia ante la Comisión Europea.

Esta denuncia originó el requerimiento de la Comisión al Gobierno de España para que se materializa ahora por medio de la modificación incluida en los Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que vemos incomprensible que la DGGC siga excluyendo de este derecho a los guardias civiles.

PERMISOS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR

En relación a los permisos por conciliación familiar con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se modifica el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo

5/2015, de 30 de octubre, resultando una nueva redacción de las cuales en la actualidad los guardias civiles quedan ajenos:

-Artículo 48 letras letras a) y f): Permisos de los funcionarios públicos.

-Artículo 49 letras b) y c): Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos.

– Se añade un apartado 3, nuevo, del artículo 50: Vacaciones de los funcionarios públicos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17339

Ante lo expuesto y teniendo en cuenta el derecho recogido en la Ley, los guardias civiles deben de tener garantizado el disfrute de los derechos recogidos en la Ley de Presupuestos citada y que, desde el día 1 de enero ya deberían de estar disfrutando.

Por ello AUGC ha formulado escrito de queja ante la directora general de la Guardia Civil, María Gámez para requerirle que garantice el uso de este derecho en referencia a los citados permisos (hospitalización, al derecho a la compensación económica por finalizar su relación laboral y a los permisos de conciliación) sin depender de un anormal funcionamiento de la Administración que ha sido incapaz de desarrollar un Real Decreto hasta la fecha, tal y como viene reclamando AUGC ante los responsables de la Guardia Civil.

