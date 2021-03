Lamentan que el sector no sabe si abrir los locales de venta de petardos ante la incertidumbre: “No sabemos si será rentable o un gasto más”

El sector de la pirotecnia está molesto tras la prohibición del Ayuntamiento de Valencia de tirar petardos: “Sus declaraciones -el presidente de Junta Central Fallera Carlos Galiana- diciendo que hay una ordenanza de contaminación acústica que prohíbe el uso de petardos en Valencia pero por otor lado dice que se pueden tirar bombetas o chinas están generando dudas entre los usuarios”.

Así se han manifestado desde la Asociación de Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana en un comunicado en el que lamentan que no se les ha tenido en cuenta en ningún momento en la programación de fallas y que con estas declaraciones los propietarios de locales autorizados para vender petardos no saben si abrir o no “porque no saben si será rentable o un gasto más”.

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, explicó hace unos días que el Ayuntamiento de València no levantará, este año, la prohibición de tirar petardos durante los días en que Valencia debería estar celebrando y disfrutando de las fallas que este año no se celebrarán por motivo de la pandemia.

Desde PIROVAL piden al concejal que rectifique estas declaraciones y que apoye la posibilidad de hacer pirotecnia infantil “ en agrupaciones familiares siempre cumpliendo las restricciones impuestas por sanidad en la vía pública”.

En un comunicado ponen como ejemplo artículos como fuentes, camelias, girasuelos, candelas o bombetas, “todos estos artículos no superan los 90DV que establece la ordenanza de contaminación acústica”.

La propuesta de los pirotécnicos para el día de la Cremà

Desde PIROVAL lamentan también que propusieron al ayuntamiento “un proyecto que haría saltar las lágrimas de todos los falleros el día de San José” y que el Ayuntamiento de Valencia no lo ha tenido en cuenta “como todo lo que propone nuestro sector”.

Su propuesta pasaba por terminar el día más fallero con disparos simultáneos por la ciudad, una simulación de la cremà de una falla con el pasodoble fallero. A esta acción le iba a seguir y un piromusical con el himno de Valenica en la plaza del Ayuntamiento: “Todo esto después del toque de queda y tratando que la televisión autonómica hiciera un programa especial por San José”.